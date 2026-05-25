Daniel Işvanca Publicat: 25 mai 2026, 22:59

Filipe Coelho a dezvăluit primul nume care pleacă de la Universitatea Craiova în vară: A fost important"

Filipe Coelho / Sportpictures

Rapid București și Universitatea Craiova au încheiat sezonul cu un rezultat de egalitate, scor 0-0, în fața unei asistențe destul de reduse pe stadionul Giulești.

Filipe Coelho a sintetizat întreg sezonul oltenilor după fluierul final și a dezvăluit și numele primului jucător care va părăsi Universitatea Craiova în această vară.

Filipe Coelho: „Eu nu promit trofee”

Universitatea Craiova a încheiat sezonul cu o remiză pe terenul Rapidului, iar Filipe Coelho și-a făcut deja planurile pentru această perioadă. Tehnicianul oltenilor va merge în Portugalia pentru a petrece timp cu familia, înainte de a lua startul în preliminariile Champions League.

După fluierul final al partidei din Giulești, antrenorul „leilor” a explicat care sunt dorințele sale pentru sezonul următor, dar și ce jucător va pleca la vară.

„Am venit aici să încercăm să câștigăm. Am folosit jucătorii necesari pentru victorie, n-am obținut victoria, dar sunt mulțumit de ceea ce au arătat pe teren. Am vrut să câștigăm. E timpul să ne recuperăm, vom vedea ce jucători vor rămâne în lot, cine mai vine..

Eu nu promit trofee, promit că muncim. Încercăm să dăm tot ce putem pentru a ne atinge obiectivele și ne respectăm adversarii și competiția. Am multe amintiri frumoase din acest sezon. Unul dintre lucrurile care îmi vin în minte sunt fețele oamenilor pe stradă, după ce am câștigat campionatul”.

„Voi fi fericit dacă îmi păstrez jucătorii mei pentru sezonul următor”

„Am avut multe momente frumoase aici la Craiova. Merg în Portugalia să petrec timp cu familia, nu e ușor să lucrezi în străinătate. Mă duc să-mi umplu inima cu dragostea copiilor mei și să le ofer la rândul meu iubire. (n. r. despre transferuri) E genul de muncă pe care trebuie să o facem în această perioadă, încercăm să luăm cele mai bune decizii. Eu voi lucra cu jucătorii pe care îi am la dispoziție. 

Totul se poate schimba dacă vor fi câteva înfrângeri la rând. Dau tot ce pot. Mogoș este singurul jucător care nu va fi la noi în sezonul următor, a fost important pentru noi. (n. r. jucători care l-au impresionat din Liga 1) Campionatul are mulți jucători buni, voi fi fericit dacă îmi păstrez jucătorii mei pentru sezonul următor.

Lukic a fost jucătorul cu cele mai multe goluri, dar dacă ne uităm la atacanții mei, au mai puține jocuri decât Lukic. Puteau atinge și ei acele cifre. Sunt și antrenori buni în campionat, de asta a fost atât de dificil. Adversarii au fost foarte buni, a trebuit să muncim foarte mult pentru a ne atinge aceste obiective”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

