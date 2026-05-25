Filipe Coelho a dezvăluit primul nume care pleacă de la Universitatea Craiova în vară: „A fost important”

Rapid București și Universitatea Craiova au încheiat sezonul cu un rezultat de egalitate, scor 0-0, în fața unei asistențe destul de reduse pe stadionul Giulești.

Filipe Coelho a sintetizat întreg sezonul oltenilor după fluierul final și a dezvăluit și numele primului jucător care va părăsi Universitatea Craiova în această vară.

Filipe Coelho: „Eu nu promit trofee”

Universitatea Craiova a încheiat sezonul cu o remiză pe terenul Rapidului, iar Filipe Coelho și-a făcut deja planurile pentru această perioadă. Tehnicianul oltenilor va merge în Portugalia pentru a petrece timp cu familia, înainte de a lua startul în preliminariile Champions League.

După fluierul final al partidei din Giulești, antrenorul „leilor” a explicat care sunt dorințele sale pentru sezonul următor, dar și ce jucător va pleca la vară.

„Am venit aici să încercăm să câștigăm. Am folosit jucătorii necesari pentru victorie, n-am obținut victoria, dar sunt mulțumit de ceea ce au arătat pe teren. Am vrut să câștigăm. E timpul să ne recuperăm, vom vedea ce jucători vor rămâne în lot, cine mai vine..