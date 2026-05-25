Home | Fotbal | Liga 1 | Gestul făcut de galeria Rapidului, la ultimul meci al lui Costel Gâlcă! Ce s-a întâmplat în Giuleşti

Gestul făcut de galeria Rapidului, la ultimul meci al lui Costel Gâlcă! Ce s-a întâmplat în Giuleşti

Alex Masgras Publicat: 25 mai 2026, 23:03

Comentarii
Gestul făcut de galeria Rapidului, la ultimul meci al lui Costel Gâlcă! Ce s-a întâmplat în Giuleşti

Costel Gâlcă / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Costel Gâlcă a stat pentru ultima oară pe banca celor de la Rapid. În ultima etapă din play-off, giueleştenii au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, campioana acestui sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gâlcă nu va mai continua la Rapid, urmând să fie înlocuit de Daniel Pancu. După un început bun de sezon, giuleştenii au ratat toate obiectivele, inclusiv calificarea în cupele europene.

Fanii Rapidului i-au scandat numele lui Costel Gâlcă, după meciul cu Universitatea Craiova

La finalul celor 90 de minute fără gol marcat, jucătorii celor de la Rapid s-au dus în faţa galeriei. În ciuda faptului că fanii nu i-au menajat deloc pe aceştia după ultimele meciuri pentru prestaţiile dezamăgitoare, acum jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi.

Chiar dacă Giuleştiul nu a fost plin, atmosfera a fost una plăcută la încheierea sezonului. De asemenea, fanii i-au scandat numele lui Costel Gâlcă, după ultimul meci condus pe banca Rapidului.

În ultimul meci din play-off, fără absolut nici o miză, Craiova a avut primele ocazii în Giuleşti, prin şuturile lui Băsceanu şi Samuel Teles, în minutele 17 şi 25, ambele respinse de portarul gazdelor, Aioani.

Reclamă
Reclamă

Baiaram şi Băsceanu au fost aproape de deschiderea scorului în minutul 31, dar nu au putut trece de barajul creat de alb-vişinii. Sub ochii viitorului antrenor, Daniel Pancu, prezent în tribună, Moruţan a consumat prima şansă importantă de gol a gazdelor, trimiţând din lovitură liberă direct la vinclu, dar Laurenţiu Popescu a scos în corner.

Campioana a mai ratat odată, prin Nsimba, în minutul 53, lovitură de cap peste poartă, şi jocul s-a stins. Chiar dacă Borza a încercat poarta oaspeţilor în minutul 70, giuleştenii au încheiat play-off-ul fără strălucire, iar Rapid – Universitatea Craiova s-a terminat 0-0.

Elevii lui Gâlcă încheie pe locul 5, cu 34 de puncte, ratând toate obiectivele sezonului.

"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, succes după succes. Lovitura financiară cu care se mândresc cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, succes după succes. Lovitura financiară cu care se mândresc cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
22:59

Filipe Coelho a dezvăluit primul nume care pleacă de la Universitatea Craiova în vară: „A fost important”
22:50

Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid: „Îi urăm baftă lui Costel Gâlcă”
22:40

Olimpiu Moruțan, cu gândul la echipa națională după Rapid – Craiova 0-0: „Știu că nu am fost așa cum mi-am dorit”
22:24

Rapid – Universitatea Craiova 0-0. Gâlcă a încheiat mandatul din Giuleşti cu o remiză în faţa campioanei României
22:15

VideoJurnal Antena Sport | Rămân la înălţime
22:01

VideoJurnal Antena Sport | Juan Martin Del Potro va fi în galeria Argentinei la Mondial
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 6 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total