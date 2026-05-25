Gestul făcut de galeria Rapidului, la ultimul meci al lui Costel Gâlcă! Ce s-a întâmplat în Giuleşti

Costel Gâlcă a stat pentru ultima oară pe banca celor de la Rapid. În ultima etapă din play-off, giueleştenii au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, campioana acestui sezon.

Gâlcă nu va mai continua la Rapid, urmând să fie înlocuit de Daniel Pancu. După un început bun de sezon, giuleştenii au ratat toate obiectivele, inclusiv calificarea în cupele europene.

Fanii Rapidului i-au scandat numele lui Costel Gâlcă, după meciul cu Universitatea Craiova

La finalul celor 90 de minute fără gol marcat, jucătorii celor de la Rapid s-au dus în faţa galeriei. În ciuda faptului că fanii nu i-au menajat deloc pe aceştia după ultimele meciuri pentru prestaţiile dezamăgitoare, acum jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi.

Chiar dacă Giuleştiul nu a fost plin, atmosfera a fost una plăcută la încheierea sezonului. De asemenea, fanii i-au scandat numele lui Costel Gâlcă, după ultimul meci condus pe banca Rapidului.

În ultimul meci din play-off, fără absolut nici o miză, Craiova a avut primele ocazii în Giuleşti, prin şuturile lui Băsceanu şi Samuel Teles, în minutele 17 şi 25, ambele respinse de portarul gazdelor, Aioani.