Gestul făcut de galeria Rapidului, la ultimul meci al lui Costel Gâlcă! Ce s-a întâmplat în Giuleşti

Costel Gâlcă a stat pentru ultima oară pe banca celor de la Rapid. În ultima etapă din play-off, giueleştenii au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, campioana acestui sezon.
Gâlcă nu va mai continua la Rapid, urmând să fie înlocuit de Daniel Pancu. După un început bun de sezon, giuleştenii au ratat toate obiectivele, inclusiv calificarea în cupele europene.
Fanii Rapidului i-au scandat numele lui Costel Gâlcă, după meciul cu Universitatea Craiova
La finalul celor 90 de minute fără gol marcat, jucătorii celor de la Rapid s-au dus în faţa galeriei. În ciuda faptului că fanii nu i-au menajat deloc pe aceştia după ultimele meciuri pentru prestaţiile dezamăgitoare, acum jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi.
Chiar dacă Giuleştiul nu a fost plin, atmosfera a fost una plăcută la încheierea sezonului. De asemenea, fanii i-au scandat numele lui Costel Gâlcă, după ultimul meci condus pe banca Rapidului.
În ultimul meci din play-off, fără absolut nici o miză, Craiova a avut primele ocazii în Giuleşti, prin şuturile lui Băsceanu şi Samuel Teles, în minutele 17 şi 25, ambele respinse de portarul gazdelor, Aioani.
Baiaram şi Băsceanu au fost aproape de deschiderea scorului în minutul 31, dar nu au putut trece de barajul creat de alb-vişinii. Sub ochii viitorului antrenor, Daniel Pancu, prezent în tribună, Moruţan a consumat prima şansă importantă de gol a gazdelor, trimiţând din lovitură liberă direct la vinclu, dar Laurenţiu Popescu a scos în corner.
Campioana a mai ratat odată, prin Nsimba, în minutul 53, lovitură de cap peste poartă, şi jocul s-a stins. Chiar dacă Borza a încercat poarta oaspeţilor în minutul 70, giuleştenii au încheiat play-off-ul fără strălucire, iar Rapid – Universitatea Craiova s-a terminat 0-0.
Elevii lui Gâlcă încheie pe locul 5, cu 34 de puncte, ratând toate obiectivele sezonului.
