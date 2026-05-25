Răsturnare de situație! Ștefan Baiaram e gata să rămână la Universitatea Craiova: „Pentru grupa de Champions League”

Ștefan Baiaram a oferit prima reacție, după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 0-0, în ultimul meci din play-off al sezonului. Mijlocașul a anunțat că nu mai e gândul la plecare, fiind concentrat acum pe echipa națională.
Ștefan Baiaram a fost convocat de Gică Hagi la națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Partida de la Tbilisi va fi pe 2 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Ștefan Baiaram e gata să rămână la Universitatea Craiova pentru grupa de Champions League
Întrebat despre viitorul său, Ștefan Baiaram a transmis că este concentrat doar pe ceea ce va avea de făcut la Universitatea Craiova, din sezonul viitor. Mijlocașul campioanei vrea să se califice alături de olteni în grupa de Champions League. De-a lungul sezonului, Baiaram a declarat în mai multe rânduri că vrea să plece de la echipă, în vară.
De asemenea, Ștefan Baiaram a lămurit și ce s-a întâmplat pe teren între el și Olimpiu Moruțan. Mijlocașul de la Rapid l-a călcat pe adversarul său, fiind un schimb de replici între cei doi. Totul s-a încheiat însă după meci, cei doi urmând să se revadă în cantonamentul naționalei.
„Mă bucur că am făcut un joc bun, ne doream să câștigăm. Ne bucurăm pentru eventul făcut, am făcut un joc bun pe tot parcursul campionatului, sunt mândru de echipa mea. Mi-a zis că nu m-a atins, dar mi-a pus talpa pe tibie. Mă cunosc cu el, d-asta am avut reacția aia, îmi permit. Am vorbit cu el, în timpul meciului nu mai țin cont de anumite lucruri, amândoi am fost nervoși. Ne vedem la națională, nu e nicio problemă. În timpul meciului sunt nervi, a fost un fault, atâta tot.
Acum vreau să mă duc la națională, să fac o figură frumoasă acolo, o să am cununia în vacanță. Sunt cu gândul la Universitatea Craiova. E un vis devenit realitate să joci în Champions League, vom munci pentru a ajunge în grupe”, a declarat Ștefan Baiaram, conform digisport.ro, după Rapid – Universitatea Craiova 0-0.
Rapid – Universitatea Craiova 0-0
În ultimul meci din play-off, fără absolut nici o miză, Craiova a avut primele ocazii în Giuleşti, prin şuturile lui Băsceanu şi Samuel Teles, în minutele 17 şi 25, ambele respinse de portarul gazdelor, Aioani.
Baiaram şi Băsceanu au fost aproape de deschiderea scorului în minutul 31, dar nu au putut trece de barajul creat de alb-vişinii. Sub ochii viitorului antrenor, Daniel Pancu, prezent în tribună, Moruţan a consumat prima şansă importantă de gol a gazdelor, trimiţând din lovitură liberă direct la vinclu, dar Laurenţiu Popescu a scos în corner.
Campioana a mai ratat odată, prin Nsimba, în minutul 53, lovitură de cap peste poartă, şi jocul s-a stins. Chiar dacă Borza a încercat poarta oaspeţilor în minutul 70, giuleştenii au încheiat play-off-ul fără strălucire, iar Rapid – Universitatea Craiova s-a terminat 0-0.
Elevii lui Gâlcă încheie pe locul 5, cu 34 de puncte, ratând toate obiectivele sezonului.
