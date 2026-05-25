Răsturnare de situație! Ștefan Baiaram e gata să rămână la Universitatea Craiova: „Pentru grupa de Champions League”

Ștefan Baiaram a oferit prima reacție, după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 0-0, în ultimul meci din play-off al sezonului. Mijlocașul a anunțat că nu mai e gândul la plecare, fiind concentrat acum pe echipa națională.

Ștefan Baiaram a fost convocat de Gică Hagi la națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Partida de la Tbilisi va fi pe 2 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Ștefan Baiaram e gata să rămână la Universitatea Craiova pentru grupa de Champions League

Întrebat despre viitorul său, Ștefan Baiaram a transmis că este concentrat doar pe ceea ce va avea de făcut la Universitatea Craiova, din sezonul viitor. Mijlocașul campioanei vrea să se califice alături de olteni în grupa de Champions League. De-a lungul sezonului, Baiaram a declarat în mai multe rânduri că vrea să plece de la echipă, în vară.

De asemenea, Ștefan Baiaram a lămurit și ce s-a întâmplat pe teren între el și Olimpiu Moruțan. Mijlocașul de la Rapid l-a călcat pe adversarul său, fiind un schimb de replici între cei doi. Totul s-a încheiat însă după meci, cei doi urmând să se revadă în cantonamentul naționalei.

„Mă bucur că am făcut un joc bun, ne doream să câștigăm. Ne bucurăm pentru eventul făcut, am făcut un joc bun pe tot parcursul campionatului, sunt mândru de echipa mea. Mi-a zis că nu m-a atins, dar mi-a pus talpa pe tibie. Mă cunosc cu el, d-asta am avut reacția aia, îmi permit. Am vorbit cu el, în timpul meciului nu mai țin cont de anumite lucruri, amândoi am fost nervoși. Ne vedem la națională, nu e nicio problemă. În timpul meciului sunt nervi, a fost un fault, atâta tot.