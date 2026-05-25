Vasile Mogoş a fost extrem de emoţionat la finalul meciului dintre Rapid şi Universitatea Craiova, încheiat la egalitate, scor 0-0, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1. Meciul a contat doar pentru palmares, oltenii fiind deja campioni în Liga 1.

Pentru Mogoş, acesta a fost ultimul meci disputat în tricoul celor de la Universitatea Craiova, urmând să se întoarcă în Italia, la familia sa. Mogoş a declarat că nu va mai juca la nicio altă echipă în România şi că, dacă nu îşi va găsi alt angajament, ia în calcul şi retragerea.

Vasile Mogoş, în lacrimi după ultimul meci la Universitatea Craiova: “Am făcut o promisiune”

De asemenea, el a declarat că este mulţumit de faptul că s-a ţinut de promisiune şi a obţinut eventul alături de olteni:

“Îmi doar să mulţumesc tuturor, toată Ştiinţa. În primul rând, când termini contractul, e important să fii sănătos, să nu te accidentezi. Nu am avut gândul ăsta niciodată la meci, dar când a fluierat am realizat. Din păcate nu am câştigat. Eu cred că am făcut un meci foarte bun. Nu îmi place rezultatul, cred că meritam mai mult. Contează că suntem campioni.

Au fost obiectivele mele când am venit în România şi plec foarte bine. Pot să mă duc foarte fericit, învingător, la soţia mea şi la fetiţa mea. Am vrut să termin contractul cu bine, i-am făcut o promisiune lui Mario Felgueiras, că o să câştigăm campionatul şi cupa.