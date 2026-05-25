James Rodriguez, la a treia Cupă Mondială din carieră! Columbia a anunţat lotul pentru turneul final

James Rodriguez va juca la a treia sa Cupă Mondială cu echipa Columbiei. După ce a lipsit în Qatar din cauza necalificării Columbiei la ultima ediţie, fostul fotbalist al echipelor Monaco, Real Madrid şi Bayern München se numără printre cei 26 de jucători convocaţi de antrenorul Nestor Lorenzo pentru turneul final din perioada 11 iunie – 19 iulie.
După un sezon de mare succes la Bayern München, Luis Diaz va fi celălalt jucător cheie al Columbiei, având 26 de goluri şi 23 de pase decisive în toate competiţiile. El va fi susţinut în atac de fostul jucător de la Marseille, Luis Suarez, golgheterul campionatului portughez cu Sporting (28 de goluri).
Columbia a anunţat lotul pentru World Cup 2026
Columbia va face parte din Grupa K, unde va întâlni Uzbekistanul, Portugalia şi Republica Democrată Congo.
Lotul Columbiei:
- Portari: Alvaro Montero (Vélez, ARG), David Ospina (Atletico Nacional, COL), Camilo Vargas (Atlas, MEX)
- Fundaşi: Santiago Arias (Independiente, ARG), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Jhon Lucumi (Bologna, ITA), Deiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Johan Mojica (Mallorca, ESP), Daniel Munoz (Crystal Palace, ANG), Davinson Sanchez (Galatasaray, TUR)
- Mijlocaşi: Jhon Arias (Palmeiras, BRE), Jaminton Campaz (Rosario, ARG), Jorge Carrascal (Flamengo, BRE), Kevin Castano (River Plate, ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ANG), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRE), Gustavo Puerta (Racing, D2) ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), Richard Rios (Benfica, POR), James Rodriguez (Minnesota United, SUA)
- Atacanţi: Jhon Cordoba (Krasnodar, RUS), Luis Diaz (Bayern Munchen, ALL), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama, BRE), Juan Camilo Hernandez (Real Betis, ESP), Luis Suarez (Sporting, POR).
