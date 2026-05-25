Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid: „Îi urăm baftă lui Costel Gâlcă”

Alexandru Pașcanu a reacționat, după ce Rapid a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în ultimul meci al sezonului din play-off. Fundașul giuleștenilor a recunoscut că-l așteaptă pe Daniel Pancu la cârma echipei, din stagiunea următoare.

Costel Gâlcă și-a luat la revedere de la jucători, după remiza cu Universitatea Craiova. Antrenorul a petrecut doar un sezon pe banca Rapidului, iar contractul său a ajuns la final, dat fiind faptul că echipa nu s-a calificat în cupele europene, după un play-off dezastruos.

Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid

Alexandru Pașcanu a declarat că echipa trebuie să învețe din greșelile comise în acest sezon, pentru stagiunea următoare. Fundașul i-a urat baftă lui Costel Gâlcă și nu a vrut să ofere prea multe declarații despre viitorul antrenor, Daniel Pancu.

„A fost un sezon cu de toate, meciurile din play-off nu au fost cum ne-am dorit. Sezonul s-a terminat și trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut. A fost oboseala fizică și psihică, cu toții avem nevoie de o vacanță pentru a ne deconecta total de fotbal, să stăm cu familiile.

Trebuie să avem mai multe victorii, să completăm parcursul bun și în play-off. Asta e diferența, asta trebuie să schimbăm, să știm să reacționăm la înfrângeri. A vorbit și Mister în vestiar, și-a luat la revedere, i-am urat multă baftă. Am avut momente bune, mai puțin bune, așa e în viață. Îi urăm multă baftă.