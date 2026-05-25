Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid: „Îi urăm baftă lui Costel Gâlcă”

Alexandru Pașcanu a reacționat, după ce Rapid a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în ultimul meci al sezonului din play-off. Fundașul giuleștenilor a recunoscut că-l așteaptă pe Daniel Pancu la cârma echipei, din stagiunea următoare.
Costel Gâlcă și-a luat la revedere de la jucători, după remiza cu Universitatea Craiova. Antrenorul a petrecut doar un sezon pe banca Rapidului, iar contractul său a ajuns la final, dat fiind faptul că echipa nu s-a calificat în cupele europene, după un play-off dezastruos.
Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid
Alexandru Pașcanu a declarat că echipa trebuie să învețe din greșelile comise în acest sezon, pentru stagiunea următoare. Fundașul i-a urat baftă lui Costel Gâlcă și nu a vrut să ofere prea multe declarații despre viitorul antrenor, Daniel Pancu.
„A fost un sezon cu de toate, meciurile din play-off nu au fost cum ne-am dorit. Sezonul s-a terminat și trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut. A fost oboseala fizică și psihică, cu toții avem nevoie de o vacanță pentru a ne deconecta total de fotbal, să stăm cu familiile.
Trebuie să avem mai multe victorii, să completăm parcursul bun și în play-off. Asta e diferența, asta trebuie să schimbăm, să știm să reacționăm la înfrângeri. A vorbit și Mister în vestiar, și-a luat la revedere, i-am urat multă baftă. Am avut momente bune, mai puțin bune, așa e în viață. Îi urăm multă baftă.
(N.r. Despre Daniel Pancu) Îl așteptăm. Nu-l cunosc personal, nu pot să dau opinii”, a declarat Alexandru Pașcanu, conform digisport.ro, după Rapid – Universitatea Craiova 0-0.
Rapid – Universitatea Craiova 0-0
În ultimul meci din play-off, fără absolut nici o miză, Craiova a avut primele ocazii în Giuleşti, prin şuturile lui Băsceanu şi Samuel Teles, în minutele 17 şi 25, ambele respinse de portarul gazdelor, Aioani.
Baiaram şi Băsceanu au fost aproape de deschiderea scorului în minutul 31, dar nu au putut trece de barajul creat de alb-vişinii. Sub ochii viitorului antrenor, Daniel Pancu, prezent în tribună, Moruţan a consumat prima şansă importantă de gol a gazdelor, trimiţând din lovitură liberă direct la vinclu, dar Laurenţiu Popescu a scos în corner.
Campioana a mai ratat odată, prin Nsimba, în minutul 53, lovitură de cap peste poartă, şi jocul s-a stins. Chiar dacă Borza a încercat poarta oaspeţilor în minutul 70, giuleştenii au încheiat play-off-ul fără strălucire, iar Rapid – Universitatea Craiova s-a terminat 0-0.
Elevii lui Gâlcă încheie pe locul 5, cu 34 de puncte, ratând toate obiectivele sezonului.
