Home | Fotbal | Liga 1 | Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid: „Îi urăm baftă lui Costel Gâlcă”

Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid: „Îi urăm baftă lui Costel Gâlcă”

Viviana Moraru Publicat: 25 mai 2026, 22:50

Comentarii
Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid: Îi urăm baftă lui Costel Gâlcă”

Alexandru Pașcanu, în Rapid - Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alexandru Pașcanu a reacționat, după ce Rapid a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în ultimul meci al sezonului din play-off. Fundașul giuleștenilor a recunoscut că-l așteaptă pe Daniel Pancu la cârma echipei, din stagiunea următoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă și-a luat la revedere de la jucători, după remiza cu Universitatea Craiova. Antrenorul a petrecut doar un sezon pe banca Rapidului, iar contractul său a ajuns la final, dat fiind faptul că echipa nu s-a calificat în cupele europene, după un play-off dezastruos.

Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid

Alexandru Pașcanu a declarat că echipa trebuie să învețe din greșelile comise în acest sezon, pentru stagiunea următoare. Fundașul i-a urat baftă lui Costel Gâlcă și nu a vrut să ofere prea multe declarații despre viitorul antrenor, Daniel Pancu.

A fost un sezon cu de toate, meciurile din play-off nu au fost cum ne-am dorit. Sezonul s-a terminat și trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut. A fost oboseala fizică și psihică, cu toții avem nevoie de o vacanță pentru a ne deconecta total de fotbal, să stăm cu familiile.

Trebuie să avem mai multe victorii, să completăm parcursul bun și în play-off. Asta e diferența, asta trebuie să schimbăm, să știm să reacționăm la înfrângeri. A vorbit și Mister în vestiar, și-a luat la revedere, i-am urat multă baftă. Am avut momente bune, mai puțin bune, așa e în viață. Îi urăm multă baftă.

Reclamă
Reclamă

(N.r. Despre Daniel Pancu) Îl așteptăm. Nu-l cunosc personal, nu pot să dau opinii”, a declarat Alexandru Pașcanu, conform digisport.ro, după Rapid – Universitatea Craiova 0-0.

Rapid – Universitatea Craiova 0-0

În ultimul meci din play-off, fără absolut nici o miză, Craiova a avut primele ocazii în Giuleşti, prin şuturile lui Băsceanu şi Samuel Teles, în minutele 17 şi 25, ambele respinse de portarul gazdelor, Aioani.

Baiaram şi Băsceanu au fost aproape de deschiderea scorului în minutul 31, dar nu au putut trece de barajul creat de alb-vişinii. Sub ochii viitorului antrenor, Daniel Pancu, prezent în tribună, Moruţan a consumat prima şansă importantă de gol a gazdelor, trimiţând din lovitură liberă direct la vinclu, dar Laurenţiu Popescu a scos în corner.

"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă

Campioana a mai ratat odată, prin Nsimba, în minutul 53, lovitură de cap peste poartă, şi jocul s-a stins. Chiar dacă Borza a încercat poarta oaspeţilor în minutul 70, giuleştenii au încheiat play-off-ul fără strălucire, iar Rapid – Universitatea Craiova s-a terminat 0-0.

Elevii lui Gâlcă încheie pe locul 5, cu 34 de puncte, ratând toate obiectivele sezonului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, succes după succes. Lovitura financiară cu care se mândresc cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, succes după succes. Lovitura financiară cu care se mândresc cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
22:40

Olimpiu Moruțan, cu gândul la echipa națională după Rapid – Craiova 0-0: „Știu că nu am fost așa cum mi-am dorit”
22:24

Rapid – Universitatea Craiova 0-0. Gâlcă a încheiat mandatul din Giuleşti cu o remiză în faţa campioanei României
22:15

VideoJurnal Antena Sport | Rămân la înălţime
22:01

VideoJurnal Antena Sport | Juan Martin Del Potro va fi în galeria Argentinei la Mondial
21:46

Dinamo, veste de ultim moment despre biletele la derby-ul cu FCSB. „Câinii” își răsplătesc fanii fideli
21:42

Surpriză la Roland Garros! Jaqueline Cristian, OUT din primul tur după un meci de aproape trei ore
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 6 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total