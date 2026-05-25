Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, tăios la adresa conducerii după ultimul meci la Rapid: „Deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu”

Costel Gâlcă, tăios la adresa conducerii după ultimul meci la Rapid: „Deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu”

Daniel Işvanca Publicat: 25 mai 2026, 23:34

Comentarii
Costel Gâlcă, tăios la adresa conducerii după ultimul meci la Rapid: Deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu”

Costel Gâlcă / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rapid București a scos o remiză în ultimul meci al sezonului, scor 0-0 cu Universitatea Craiova. Giuleștenii au încheiat acest campionat pe poziția a cincea, în afara zonei de cupe europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost meciul despărțirii de antrenorul Costel Gâlcă, acesta urmând să fie înlocuit pe bancă de Daniel Pancu, potrivit anunțului făcut de Victor Angelescu.

Costel Gâlcă: „Dezamăgit sunt pentru că am fost sus și am căzut mult”

Costel Gâlcă nu a adus nimic diferit în acest sezon la Rapid, iar giuleștenii au încheiat și de această dată campionatul în afara zonei de cupe europene.

După fluierul final al partidei cu Universitatea Craiova, tehnicianul român a vorbit pe scurt despre evoluția echipei și a transmis că părăsește dezamăgit gruparea alb-vișinie.

„Mi-aș fi dorit să câștigăm, dar ocaziile mai clare le-au avut ei. Am avut momente unde am pierdut multe mingi. A fost un meci tipic de sfârșit de campionat și fără miză. Dezamăgit sunt pentru că am fost sus și am căzut mult și nu ne-am mai oprit.

Reclamă
Reclamă

Dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să știi să gestionezi aceste momente. Nu mă deranjează, sunt destul de direct, așa că, în viață depinde mult de deciziile pe care le luăm.

Normal că sunt și eu vinovat, dar deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu. De aceea am făcut ședință, le-am și spus și pro și contra, de ce avem în echipă, de ce avem nevoie. Sunt decizii unde nu am decis eu în totalitate.

Le mulţumesc suporterilor că au apreciat munca noastră. Am vrut să facem multe şi nu s-a putut, dar trebuie planificate lucruri, să luăm deciziile corecte şi să ne gândim mai mult la ce vrem şi să nu ne lege relaţiile cu jucătorii. Să-i judecăm doar pe plan profesional, nimic mai mult. Jucătorii trebuie să aibă o disciplină de când au intrat pe poarta clubului şi să o respecte”, a spus Costel Gîlcă, potrivit digisport.ro.

"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Destinația de vacanță în care au ajuns Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă. A fascinat-o pe artistă
Fanatik.ro
Destinația de vacanță în care au ajuns Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă. A fascinat-o pe artistă
23:20

Răsturnare de situație! Ștefan Baiaram e gata să rămână la Universitatea Craiova: „Pentru grupa de Champions League”
23:03

Gestul făcut de galeria Rapidului, la ultimul meci al lui Costel Gâlcă! Ce s-a întâmplat în Giuleşti
22:59

Filipe Coelho a dezvăluit primul nume care pleacă de la Universitatea Craiova în vară: „A fost important”
22:50

Alexandru Pașcanu îl așteaptă pe Daniel Pancu la Rapid: „Îi urăm baftă lui Costel Gâlcă”
22:40

Olimpiu Moruțan, cu gândul la echipa națională după Rapid – Craiova 0-0: „Știu că nu am fost așa cum mi-am dorit”
22:24

Rapid – Universitatea Craiova 0-0. Gâlcă a încheiat mandatul din Giuleşti cu o remiză în faţa campioanei României
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 6 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total