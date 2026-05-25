Costel Gâlcă, tăios la adresa conducerii după ultimul meci la Rapid: „Deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu”

Rapid București a scos o remiză în ultimul meci al sezonului, scor 0-0 cu Universitatea Craiova. Giuleștenii au încheiat acest campionat pe poziția a cincea, în afara zonei de cupe europene.
A fost meciul despărțirii de antrenorul Costel Gâlcă, acesta urmând să fie înlocuit pe bancă de Daniel Pancu, potrivit anunțului făcut de Victor Angelescu.
Costel Gâlcă: „Dezamăgit sunt pentru că am fost sus și am căzut mult”
Costel Gâlcă nu a adus nimic diferit în acest sezon la Rapid, iar giuleștenii au încheiat și de această dată campionatul în afara zonei de cupe europene.
După fluierul final al partidei cu Universitatea Craiova, tehnicianul român a vorbit pe scurt despre evoluția echipei și a transmis că părăsește dezamăgit gruparea alb-vișinie.
„Mi-aș fi dorit să câștigăm, dar ocaziile mai clare le-au avut ei. Am avut momente unde am pierdut multe mingi. A fost un meci tipic de sfârșit de campionat și fără miză. Dezamăgit sunt pentru că am fost sus și am căzut mult și nu ne-am mai oprit.
Dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să știi să gestionezi aceste momente. Nu mă deranjează, sunt destul de direct, așa că, în viață depinde mult de deciziile pe care le luăm.
Normal că sunt și eu vinovat, dar deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu. De aceea am făcut ședință, le-am și spus și pro și contra, de ce avem în echipă, de ce avem nevoie. Sunt decizii unde nu am decis eu în totalitate.
Le mulţumesc suporterilor că au apreciat munca noastră. Am vrut să facem multe şi nu s-a putut, dar trebuie planificate lucruri, să luăm deciziile corecte şi să ne gândim mai mult la ce vrem şi să nu ne lege relaţiile cu jucătorii. Să-i judecăm doar pe plan profesional, nimic mai mult. Jucătorii trebuie să aibă o disciplină de când au intrat pe poarta clubului şi să o respecte”, a spus Costel Gîlcă, potrivit digisport.ro.
