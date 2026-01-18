Filipe Coelho, avertisment pentru Universitatea Craiova înainte de primul meci din 2026: "Ar fi o greşeală să credem asta" - Antena Sport

Filipe Coelho şi-a avertizat jucătorii de la Universitatea Craiova, înainte de primul meci oficial din 2026. Oltenii se vor duela cu Petrolul luni, de la ora 20:00, în ultimul meci al rundei a 22-a din Liga 1.
Filipe Coelho le-a transmis jucătorilor lui faptul că nu ar trebui să se gândească la ceea ce s-a întâmplat la ultimul meci disputat cu Petrolul. Oltenii i-au învins pe “lupi” cu scorul de 4-0 în grupele Cupei României, la începutul lunii decembrie.
Filipe Coelho, reacţie fermă înainte de Petrolul – Universitatea Craiova
Filipe Coelho a transmis că meciul de luni cu Petrolul va fi unul diferit pentru Universitatea Craiova, iar jucătorii ar greşi dacă s-ar gândi la ultimul meci disputat cu “lupii galbeni”.
“Ar fi o greșeală mare din partea noastră dacă ne vom gândi că meciul acesta va fi la fel ca ultimul joc direct, din Cupă. Va fi o poveste diferită, cu jucători diferiți de ambele tabere. A fost un cantonament bun. Am avut mai mult timp de muncă împreună, dar acum suntem pregătiți să concurăm din nou”, a declarat Filipe Coelho.
De asemenea, Coelho s-a declarat convins că partida cu Petrolul va fi una foarte dificilă pentru Universitatea Craiova. Antrenorul oltenilor a transmis că nici temperaturile scăzute nu sunt pe placul jucătorilor săi.
“Cu siguranță ne va aștepta un meci greu. O să jucăm împotriva unei echipe bine organizate. Nu va fi ușor să-i desfacem. Trebuie să acceptăm temperatura, nu contează condițiile. Noi trebuie să fim concentrați, fără alte scuze, să ne adaptăm și să dăm ce e mai bun.
Da, este mai greu aici, la -2 grade. A fost greu când am ajuns aici. Am găsit zăpadă, este foarte frig, dar trebuie să ne adaptăm. Trebuie să jucăm și când e cald și când e frig, nu contează. Ne bucurăm de moment. Îmi doresc ca fanii să continue să ne încurajeze. Încercăm să dăm totul pe teren și să le oferim cât mai multe momente fericite”, a mai spus Filipe Coelho.
În cazul unei victorii cu Petrolul, Universitatea Craiova va reveni pe primul loc în Liga 1. Oltenii au 40 de puncte, după 21 de meciuri disputate, în timp ce “lupii” ocupă locul 13, cu 20 de puncte.
