Filipe Coelho, avertisment pentru Universitatea Craiova înainte de primul meci din 2026: "Ar fi o greşeală să credem asta" - Antena Sport

Filipe Coelho şi-a avertizat jucătorii de la Universitatea Craiova, înainte de primul meci oficial din 2026. Oltenii se vor duela cu Petrolul luni, de la ora 20:00, în ultimul meci al rundei a 22-a din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Filipe Coelho le-a transmis jucătorilor lui faptul că nu ar trebui să se gândească la ceea ce s-a întâmplat la ultimul meci disputat cu Petrolul. Oltenii i-au învins pe “lupi” cu scorul de 4-0 în grupele Cupei României, la începutul lunii decembrie.

Filipe Coelho, reacţie fermă înainte de Petrolul – Universitatea Craiova

Filipe Coelho a transmis că meciul de luni cu Petrolul va fi unul diferit pentru Universitatea Craiova, iar jucătorii ar greşi dacă s-ar gândi la ultimul meci disputat cu “lupii galbeni”.

“Ar fi o greșeală mare din partea noastră dacă ne vom gândi că meciul acesta va fi la fel ca ultimul joc direct, din Cupă. Va fi o poveste diferită, cu jucători diferiți de ambele tabere. A fost un cantonament bun. Am avut mai mult timp de muncă împreună, dar acum suntem pregătiți să concurăm din nou”, a declarat Filipe Coelho.

De asemenea, Coelho s-a declarat convins că partida cu Petrolul va fi una foarte dificilă pentru Universitatea Craiova. Antrenorul oltenilor a transmis că nici temperaturile scăzute nu sunt pe placul jucătorilor săi.