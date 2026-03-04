Primele imagini cu Mihai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Primele imagini cu Mihai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj

Radu Constantin Publicat: 4 martie 2026, 22:33

Mihai Rotaru a suferit un accident la schi în urmă cu aproximativ o lună. Atunci el a fost internat într-un spital din Franța, apoi a revenit în ţară.

Ajuns de urgenţă în România, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti. Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, a fost cel care l-a operat pe Mihai Rotaru. Intervenţia nu a avut parte de complicaţii, iar patronul oltenilor a revenit în scurtă vreme la vechile lui pasiuni.

Astfel că patronul Universităţii Craiova şi-a făcut aseară din nou apariţia la un meci al craiovenilor. A fost pentru prima dată când a venit la meci, după accident.

