Primele imagini cu Mihai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj - Antena Sport

Mihai Rotaru a suferit un accident la schi în urmă cu aproximativ o lună. Atunci el a fost internat într-un spital din Franța, apoi a revenit în ţară.

Ajuns de urgenţă în România, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti. Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, a fost cel care l-a operat pe Mihai Rotaru. Intervenţia nu a avut parte de complicaţii, iar patronul oltenilor a revenit în scurtă vreme la vechile lui pasiuni.

Astfel că patronul Universităţii Craiova şi-a făcut aseară din nou apariţia la un meci al craiovenilor. A fost pentru prima dată când a venit la meci, după accident.