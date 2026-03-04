Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi - Antena Sport

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni de peste 80.000 de lei ca urmare a incidentelor de la derbiul Rapid – Dinamo.

Pentru introducerea de către suporteri în stadion a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele menţionate spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, FC Rapid a primit o penalitate sportivă de 60.000 lei.

Pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, Rapid a fost sancţionat cu 25.312,5 lei.

În conformitate cu art. 45.1, din RD, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevăzută de art. 83.2.d din RD, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei.

FC Dinamo a primit o penalitate sportivă de 25.312,5 lei pentru introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele menţionate spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc.