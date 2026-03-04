Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi

Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi

Bogdan Stănescu Publicat: 4 martie 2026, 22:42

Comentarii
Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi

Imagine din derby-ul Rapid - Dinamo 2-1 / Sport Pictures

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni de peste 80.000 de lei ca urmare a incidentelor de la derbiul Rapid – Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru introducerea de către suporteri în stadion a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele menţionate spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, FC Rapid a primit o penalitate sportivă de 60.000 lei.

Amenzi de peste 80.000 de lei pentru Rapid şi Dinamo după derby-ul din etapa a 28-a, câştigat de giuleşteni cu 2-1

Pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, Rapid a fost sancţionat cu 25.312,5 lei.

În conformitate cu art. 45.1, din RD, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevăzută de art. 83.2.d din RD, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei.

FC Dinamo a primit o penalitate sportivă de 25.312,5 lei pentru introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele menţionate spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc.

Reclamă
Reclamă

Pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, Dinamo a primit o penalitate sportivă de 16.875 lei.

În conformitate cu art. 45.1 din RD, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevazută de art. 83.2.d din RD, respectiv penalitate sportivă de 25.312,5 lei.

Rapid a învins-o cu 2-1 pe Dinamo în derby-ul disputat între cele două echipe în etapa a 28-a a Ligii 1.

Orașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui CeaușescuOrașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui Ceaușescu
Reclamă

 

Sursa: news.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Observator
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
23:47
Daniel Pancu a explicat gestul pe care i l-a făcut lui Coelho în timpul meciului Craiova – CFR Cluj 3-1!
23:37
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Indian Wells. Succes în trei seturi pentru româncă
23:27
Andrei Cordea, după eliminarea din Cupă: “Obiectivul nostru este acum câştigarea campionatului!”
23:19
FotoFilipe Coelho, eliminat după ce a intrat pe teren în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj!
23:08
Andrei Rațiu, un nou meci excelent la Rayo Vallecano. Nota primită, după victoria cu echipa lui Horațiu Moldovan
22:45
U Craiova – CFR Cluj 3-1. Oltenii se impun în prelungiri. Pe cine urmează să întâlnească în semifinale
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 3 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 4 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 5 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 6 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe