UTA Arad – Csikszereda 1-0. Succes la limită pentru echipa lui Adi Mihalcea

UTA Arad a bifat al treilea meci consecutiv fără eșec în play-out, asta după ce formația antrenată de Adrian Mihalcea s-a impus cu scorul de 1-0 în disputa cu Csikszereda.

În duelul din cadrul etapei a 8-a de play-out, diferența a fost făcută de golul înscris de Hakim Abdallah, care a punctat pentru gazde în minutul 86.

Hakim Abdallah, gol de 3 puncte pentru UTA

În cadrul etapei a 8-a de play-out, UTA Arad s-a impus cu scorul de 1-0 în disputa cu Csikszereda. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a dat lovitura târziu, prin Hakim Abdallah.

Vârful care a trecut și pe la Dinamo a înscris unicul gol al partidei în minutul 86, fiind servit excelent de macedoneanul Din Alomerovic. Cu acest succes, arădenii au ajuns la 36 de puncte în play-out.