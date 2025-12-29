Fiul lui Narcis Răducan, Iustin, e OUT! Anunţul clubului - Antena Sport

FC Petrolul Ploieşti şi Iustin Răducan (20 ani) au ajuns, luni, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale. Iustin Răducan este fiul fostului fotbalist Narcis Răducan.
Tânărul jucător se alăturase clubului în vara anului 2023, iar pentru prima echipă a bifat 16 prezenţe (15 în Liga 1 şi 1 în Cupa României).
Iustin Răducan a plecat de la Petrolul
Asta şi în condiţiile unei accidentări ghinioniste suferite la Iaşi, în finalul ultimei partide din stagiunea 2023-2024, din cauza căreia fostul internaţional de juniori, cu prezenţe la reprezentativele U17, U18 şi U19, a ratat o bună parte a sezonului trecut.
Revenit pe teren la începutul acestui an, Răducan s-a pregătit cu formaţia de seniori, evoluând, în paralel şi pentru echipa secundă a clubului.
