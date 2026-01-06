FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini - Antena Sport

Fundaşul dreapta argentinian Mariano Bettini, care deţine şi cetăţenia italiană, a semnat cu echipa de fotbal FK Csikszereda, a anunţat astăzi clubul din Miercurea Ciuc pe pagina sa de Facebook. Mariano Bettini a mai evoluat pentru Atlanta, Tristán Suárez, Alvarado şi Güemes. El este la prima experienţă în fotbalul european.

”Bine ai venit, Mariano Bettini!

Am ajuns la un acord cu jucătorul argentinian, posesor și al cetățeniei italiene, Mariano Bettini, care s-a alăturat echipei noastre masculine de Superligă în cantonamentul din Turcia.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani reprezintă un plus pe postul de fundaș dreapta. Născut la Buenos Aires și format la celebra academie a clubului Boca Juniors, Bettini a evoluat până acum în principal în Primera Nacional, liga a doua din Argentina, unde a bifat 129 de meciuri și a adunat peste 10.000 de minute de joc. La FK Csíkszereda va avea prima experiență din fotbalul european.

Mult succes în tricoul roș-negru, Mariano!”, a precizat clubul din Superligă.