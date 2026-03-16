Cristiano Bergodi a fixat obiectivul U Cluj în play-off, după 2-1 cu CFR: „Nu vom vorbi niciodată de titlu”

Daniel Işvanca Publicat: 16 martie 2026, 23:21

Comentarii
Cristiano Bergodi / Antena Sport

Universitatea Cluj a reușit începutul perfect de play-off în Liga 1, după ce s-a impus dramatic în fața rivalei CFR, scor 2-1, în jocul care a închis prima rundă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O fază fixă executată perfect de Macalou a decis partida de pe Cluj Arena, iar formația antrenată de Cristiano Bergodi este acum la doar un punct în spatele liderului Rapid.

Cristiano Bergodi nu visează la titlu

Într-o atmosferă fantastică, Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1, la capătul unui meci controlat de formația antrenată de Cristiano Bergodi. „Șepcile roșii” au pus punct seriei impresionante de victorii a echipei lui Daniel Pancu.

A fost revanșa lui Cristiano Bergodi în fața lui Daniel Pancu, după eșecul suferit în Gruia. După fluierul final, tehnicianul italian și-a felicitat jucătorii pentru evoluție și a stabilit și obiectivul echipei pentru acest play-off.

„Îi felicit în primul rând, pe jucătorii mei. Au făcut un meci foarte bun. Să revii de la 1-0, nu e pentru toate echipele, bine că am dat gol repede şi am egalat.

Reclamă
Reclamă

Prima repriză a fost echilibrată, iar după a doua repriză cred că am meritat victoria. Am avut ocazii importante. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu un parcurs foarte bun. Cred eu că am făcut un meci important. Am arătat caracter, dorinţă. Mă bucur pentru băieţi”.

Cristiano Bergodi: „Vom juca să revenim în cupele europene”

„Sunt foarte importante aceste aspecte, lucrăm faze fixe, este important. Oricum, un antrenor trebuie să antreneze şi atacuri poziţionale, nu ştii ce echipă găseşti. În prima repriză a fost echilibru. Echipa asta va juca cu toate celelalte echipe pentru primele trei locuri, să revenim în cupele europene.

Se poate spune că e o luptă, că toate echipele au aceleaşi şanse. Noi nu vom vorbi niciodată de titlu. Se pune presiune pe jucători, trebuie să jucăm cât mai bine în fiecare meci. Noi am câştigat acum, Dinamo a pierdut, dar toate echipele sunt bune. Nu putem visa cine ştie ce, sunt 9 meciuri, 27 de puncte, se poate întâmpla orice”, a declarat Cristiano Bergodi.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
23:24

23:22

23:22

23:05

22:53

22:29

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
