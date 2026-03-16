Unde crede Camora că s-a pierdut meciul cu Universitatea Cluj: “Mici detalii”

Radu Constantin Publicat: 16 martie 2026, 22:53

Unde crede Camora că s-a pierdut meciul cu Universitatea Cluj: Mici detalii

Universitatea Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al primei etape din play-off-ul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Camora crede că echitabil ar fi fost un rezultat de egalitate, după ce U Cluj a dat lovitura pe finalul partidei.

“Am studiat bine adversarul, a fost un meci echilibrat, dar la mici detalii s-a făcut diferenţa.

După ce au făcut 1-1, Biliboc au avut două-trei ocazii, egalitatea cred că era rezultat corect. Vineri avem meci cu Rapid, unde mergem să câştigăm”, a declarat portughezul, pentru Digi Sport.

Camora crede că Universiteta Cluj şi CFR sunt echipele momentului în Liga 1.

Reclamă
Reclamă

“Campionatul e mai strâns ca niciodată. Avem acasă meci cu liderul campionatului, sperăm să câştigăm. U Cluj cred că are cel mai bun lot, jucători de calitate. Noi cu Universitatea Cluj suntem echipele care sunt în formă. S-a terminat meciul, suntem supăraţi, dar de mâine revenim la muncă pentru că avem un meci de câştigat”, a mai declarat fotbalistul ardelenilor.

În clasamentul play-off-ului conduce Rapid, cu 31 de puncte, urmat de Universitatea Cluj (30), Universitatea Craiova (30), FC Argeş (28), CFR Cluj (27) şi Dinamo (26).

În runda viitoare, CFR întâlneşte pe propriul teren pe Rapid, vineri, de la ora 21.45.

Apartamentele şi-au dublat preţurile în 5 ani. Marele plan UE: 10 milioane de locuinţe pentru tineriApartamentele şi-au dublat preţurile în 5 ani. Marele plan UE: 10 milioane de locuinţe pentru tineri
Reclamă
Reclamă
Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Ce salariu avea poliţista videochatistă din Ilfov. Fostul iubit ar fi deconspirat-o
Ce salariu avea poliţista videochatistă din Ilfov. Fostul iubit ar fi deconspirat-o
Fanii lui CFR au vandalizat Cluj Arena! Imagini șocante cu dezastrul lăsat după derby
Fanii lui CFR au vandalizat Cluj Arena! Imagini șocante cu dezastrul lăsat după derby
“Pe el nu-l întrece nimeni”. Mihai Stoica a negat categoric ce a spus Gigi Becali despre el după Rapid – Dinamo
“Nu ne dăm niciodată bătuți”. Lorenzo Biliboc, declarație de luptă după ce “U” Cluj a răpus în prelungiri CFR-ul
Ce se întâmplă cu Daniel Pancu din vară. Pleacă de la CFR Cluj? Anunţul lui Iuliu Mureşan
Cristiano Bergodi a fixat obiectivul U Cluj în play-off, după 2-1 cu CFR: „Nu vom vorbi niciodată de titlu”
Pancu a cedat nervos şi a lovit banca de rezerve. Pe cine a criticat după meci: “Cred că avem o problemă”
Italienii au aflat primul diagnostic după accidentarea lui Marius Marin. Îngrijorare mare pentru Mircea Lucescu
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 3 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 4 Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu 5 Florentino Perez sparge banca pentru cel mai scump transfer din istoria Realului: 160 de milioane de euro 6 Gigi Becali, ultimele informaţii despre venirea lui Adi Ilie la FCSB
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”