Unde crede Camora că s-a pierdut meciul cu Universitatea Cluj: “Mici detalii”

Universitatea Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al primei etape din play-off-ul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Camora crede că echitabil ar fi fost un rezultat de egalitate, după ce U Cluj a dat lovitura pe finalul partidei.

“Am studiat bine adversarul, a fost un meci echilibrat, dar la mici detalii s-a făcut diferenţa.

După ce au făcut 1-1, Biliboc au avut două-trei ocazii, egalitatea cred că era rezultat corect. Vineri avem meci cu Rapid, unde mergem să câştigăm”, a declarat portughezul, pentru Digi Sport.

Camora crede că Universiteta Cluj şi CFR sunt echipele momentului în Liga 1.