Unde crede Camora că s-a pierdut meciul cu Universitatea Cluj: “Mici detalii”

Universitatea Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al primei etape din play-off-ul Ligii 1.
Camora crede că echitabil ar fi fost un rezultat de egalitate, după ce U Cluj a dat lovitura pe finalul partidei.
“Am studiat bine adversarul, a fost un meci echilibrat, dar la mici detalii s-a făcut diferenţa.
După ce au făcut 1-1, Biliboc au avut două-trei ocazii, egalitatea cred că era rezultat corect. Vineri avem meci cu Rapid, unde mergem să câştigăm”, a declarat portughezul, pentru Digi Sport.
Camora crede că Universiteta Cluj şi CFR sunt echipele momentului în Liga 1.
“Campionatul e mai strâns ca niciodată. Avem acasă meci cu liderul campionatului, sperăm să câştigăm. U Cluj cred că are cel mai bun lot, jucători de calitate. Noi cu Universitatea Cluj suntem echipele care sunt în formă. S-a terminat meciul, suntem supăraţi, dar de mâine revenim la muncă pentru că avem un meci de câştigat”, a mai declarat fotbalistul ardelenilor.
În clasamentul play-off-ului conduce Rapid, cu 31 de puncte, urmat de Universitatea Cluj (30), Universitatea Craiova (30), FC Argeş (28), CFR Cluj (27) şi Dinamo (26).
În runda viitoare, CFR întâlneşte pe propriul teren pe Rapid, vineri, de la ora 21.45.
