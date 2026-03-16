Ce se întâmplă cu Daniel Pancu din vară. Pleacă de la CFR Cluj? Anunţul lui Iuliu Mureşan

Radu Constantin Publicat: 16 martie 2026, 23:22

Ce se întâmplă cu Daniel Pancu din vară. Pleacă de la CFR Cluj? Anunţul lui Iuliu Mureşan

Iuliu Mureşan, înaintea unui meci - Profimedia Images

Universitatea Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al primei etape din play-off-ul Ligii 1. Preşedintele Iuliu Mureşan a vorbit despre meci, lupta la titlu, dar şi despre situaţia lui Daniel Pancu.

“Era inevitabil. Nu schimbă foarte mult, dacă reuşim să câştigăm cu Rapid, lucrurile sunt foarte bune. Popa e un portat bun şi apără bine. Nu i se poate reproşa lui Popa, nu e vina lui. A fost un meci intens, disputat. Ca în mintul 4 să fie 1-1. Repriza a doua parcă am căzut, nu ştiu dacă fizic. La mijloc nu am mai ţinut mingea, cam asta a fost în repriza a doua. Biliboc e un jucător fantastic. Parcă în repriza a doua a jucat mai bine U Cluj, și-au dorit mai mult. Nu am mai ținut mijlocul, asta a fost problema. Biliboc, când a intrat, a adus plusul. Alți jucători, când au intrat ca rezerve, nu au reușit asta, are dreptate Daniel Pancu”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Digi Sport.

El a vorbit şi despre situaţia contractuală a lui Daniel Pancu şi a anunţat că acesta va continua pe banca echipei.

“Noi i-am oferit o prelungire, dar a spus foarte clar că trebuie să-i prelungim automat dacă mergem în competiţii europene. Oricum îi propunem prelungirea, nu se pune problema”, a spus Mureşan.

Întrebat despre declaraţia lui Pancu, conform căreia “nu este compatibil” cu conducerea clubului, Iuliu Mureşan a replicat: “Nu cred că mai este valabilă declaraţia, sigur nu mai este”.

În clasamentul play-off-ului conduce Rapid, cu 31 de puncte, urmat de Universitatea Cluj (30), Universitatea Craiova (30), FC Argeş (28), CFR Cluj (27) şi Dinamo (26).

În runda viitoare, CFR întâlneşte pe propriul teren pe Rapid, vineri, de la ora 21.45.

