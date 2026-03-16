Ce se întâmplă cu Daniel Pancu din vară. Pleacă de la CFR Cluj? Anunţul lui Iuliu Mureşan

Universitatea Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al primei etape din play-off-ul Ligii 1. Preşedintele Iuliu Mureşan a vorbit despre meci, lupta la titlu, dar şi despre situaţia lui Daniel Pancu.

“Era inevitabil. Nu schimbă foarte mult, dacă reuşim să câştigăm cu Rapid, lucrurile sunt foarte bune. Popa e un portat bun şi apără bine. Nu i se poate reproşa lui Popa, nu e vina lui. A fost un meci intens, disputat. Ca în mintul 4 să fie 1-1. Repriza a doua parcă am căzut, nu ştiu dacă fizic. La mijloc nu am mai ţinut mingea, cam asta a fost în repriza a doua. Biliboc e un jucător fantastic. Parcă în repriza a doua a jucat mai bine U Cluj, și-au dorit mai mult. Nu am mai ținut mijlocul, asta a fost problema. Biliboc, când a intrat, a adus plusul. Alți jucători, când au intrat ca rezerve, nu au reușit asta, are dreptate Daniel Pancu”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Digi Sport.

El a vorbit şi despre situaţia contractuală a lui Daniel Pancu şi a anunţat că acesta va continua pe banca echipei.

“Noi i-am oferit o prelungire, dar a spus foarte clar că trebuie să-i prelungim automat dacă mergem în competiţii europene. Oricum îi propunem prelungirea, nu se pune problema”, a spus Mureşan.

Întrebat despre declaraţia lui Pancu, conform căreia “nu este compatibil” cu conducerea clubului, Iuliu Mureşan a replicat: “Nu cred că mai este valabilă declaraţia, sigur nu mai este”.