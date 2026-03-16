Gigi Becali, ultimele informaţii despre venirea lui Adi Ilie la FCSB

Blocaj total în negocierile dintre Adi Ilie şi Gigi Becali. Dacă acum câteva sătămâni, latifundiarul dădea ca sigură venirea fostului jucător al naţionalei la FCSB, acum tratativele au intrat în impas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Nu știu nimic, n-am mai vorbit cu el”, a spus patronul de la FCSB, potrivit gsp.ro, întrebat despre venirea lui Adi Ilie în cadrul clubului.

În momentul în care Mirel Rădoi a venit la FCSB şi a acceptat să antreneze pentru două luni, Adi Ilie a criticat dur strategia lui Gigi Becali.

“Mie mi se pare că pentru două luni este prea puțin, la ce se vorbește. (n.r. de ce ți se pare surprinzător?) Dacă tot se pregătește pentru Conference League sau pentru achiziționarea de jucători, nu cred că trebuie să pui doar două luni de zile. După această perioadă, faci achiziții, o să vină alt antrenor, atunci poate să joace alt sistem. Este foarte dificil. Totul este făcut pe grabă, mi se pare mie”, a spus Ilie, pentru Fanatik.ro.

Adi Ilie nu a mai fost contactat de Gigi Becali, dar recent fostul internaţional declara că era interesat să conducă un departament de scouting la FCSB.