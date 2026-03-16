“Pe el nu-l întrece nimeni”. Mihai Stoica a negat categoric ce a spus Gigi Becali despre el după Rapid – Dinamo

Mihai Stoica a fost prezent la o emisiune luni seara, iar printre altele oficialul celor de la FCSB a ținut să clarifice o declarație făcută de Gigi Becali în contextul controverselor de la Rapid – Dinamo. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor l-a contrazis pe patron și a dezvăluit că el nu a spus că a fost “hoție maximă” la derby, așa cum a susținut latifundiarul din Pipera.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre Rapid și Dinamo a atras reacții de la extrem de multe voci din fotbal după o fază unde alb-roșiii au acuzat o greșeală comisă de Istvan Kovacs și de Cătălin Popa, aflat în camera VAR. Faza invocată a fost cea de la golul al doilea al giuleștenilor, când Petrila a marcat după ce Borza l-a împins pe Musi, fază la care “câinii” au solicitat fault.

Gigi Becali nu ar fi spus adevărul în privința poveștii cu Mihai Stoica

Inclusiv Gigi Becali a vorbit despre ce s-a întâmplat în Giulești și a spus că a avut o discuție cu Mihai Stoica, iar colegul său din conducerea FCSB-ului ar fi catalogat cele întâmplate drept o “hoție maximă”. Totuși, în timpul unei emisiuni, MM a ținut să spună că ce a povestit patronul de la FCSB nu e adevărat, explicând cum a decurs mai exact dialogul cu patronul.

“(n.r. E Kovacs cel mai mare arbitru român din istorie?) Din istoria competițiilor europene, da. Dacă e să discutăm de prezențe ale arbitrilor români la turneele finale ale Campionatului Mondial, Nicolae Rainea e lider detașat. Dar Kovacs este primul care a arbitrat trei finale europene. Eu chiar vreau să comentez ce a zis Gigi.

Eu am văzut mulți oameni care își fac rău vorbind, dar pe el nu-l întrece nimeni. Cum să zic că a fost hoție? Eu i-am spus exact așa: A fost fault la Musi, dar atât timp cât Musi pățește ce a pățit Florin Tănase la un meci FCSB – Sepsi a primit galben după un «topor». Toată lumea zicea că simulează Tănase și a creat presiune.