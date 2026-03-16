Pancu a cedat nervos şi a lovit banca de rezerve. Pe cine a criticat după meci: “Cred că avem o problemă”

Universitatea Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al primei etape din play-off-ul Ligii 1.

La cel de-al doilea gol al celor de la Universitatea Cluj, Daniel Pancu a cedat nervos şi a lovit banca de rezerve. La final de joc, tehnicianul a considerat că CFR are o problemă în a doua repriză, când jucătorii pe care îi introduce nu reuşesc să se ridice la nivelul aşteptat.

“Primul joc pierdut după foarte mult timp, trebuia să vină şi acest moment. Luptăm în continuare cu siguranţă.

Noi avem un meci greu cu Rapid, acasă, sper să câştigăm. O luptă la titlu este foarte grea, cred că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil cu Universitatea Cluj.

Singurul care a făcut diferenţa de pe bancă a fost Biliboc, cred că avem o problemă, din minutul 60 când trebuie să schimbăm. Schimbările le fac mai greu”, a declarat Daniel Pancu la finalul partidei, pentru Digi Sport.