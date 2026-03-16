Florentino Perez sparge banca pentru cel mai scump transfer din istoria Realului: 160 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 16 martie 2026, 18:42

Florentino Perez / Profimedia

Real Madrid este în joc pentru câștigarea titlului în Spania, dar și a UEFA Champions League. Clubul din La Liga este aproape calificat în sferturi, după un succes cu scorul de 3-0 contra celor de la Manchester City.

La vară, Florentino Perez pregătește cea mai spectaculoasă mutare pe piața transferurilor din istoria „los blancos” și este dispus să cheltuie 160 de milioane de euro pentru asta.

Michael Olise, jucătorul vizat de Florentino Perez

Real Madrid va trece printr-un proces de reconstrucție la finalul acestui sezon, iar schimbările ar putea porni chiar de la nivelul băncii tehnice, acolo unde Alvaro Arbeloa nu are asigurat un viitor.

Mai mult decât atât, Florentino Perez ia în calcul o mutare record și este gata să spargă banca pentru cel mai scump transfer din istoria gigantului spaniol. Potrivit cotidianului BILD, președintele „los blancos” ar vrea să-l aducă pe ”Bernabeu” pe Michael Olise, aflat sub contract cu Bayern Munchen.

Aflat la al doilea sezon în tricoul grupării bavareze, francezul are și în acest sezon cifre remarcabile pentru campioana Germaniei: 15 goluri marcate și 27 de pase decisive în 38 de meciuri jucate.

  • 127 de milioane de euro este cea mai mare sumă de transfer plătită vreodată de Real Madrid. Jucătorul adus a fost Jude Bellingham.

 

