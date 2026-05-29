Flavius Stoican, semnal de alarmă înaintea returului cu Chindia: „Vreau să fim atenţi”

Farul Constanța primește duminică vizita celor de la Chindia Târgoviște, în returul barajului de promovare/menținere în Liga 1. După un meci spectaculos în tur, încheiat cu scorul de 3-3, tehnicianul „marinarilor” speră la un joc mai solid din partea echipei sale.

La conferința de presă premergătoare partidei, Flavius Stoican a vorbit despre importanța partidei, dar și despre problema portarului care va apăra, după eroarea uriașă de la Târgoviște a lui Rafael Munteanu.

Flavius Stoican: „Sunt convins că vom face mai puţine greşeli”

Flavius Stoican a vorbit la conferința de presă dinaintea returului contra celor de la Chindia despre problemele de lot cu care se confruntă. Mai mult decât atât, acesta are așteptări mari în privința evoluției „elevilor” săi.

„Îi văd pe jucători conectaţi, focusaţi, echilibraţi, ceea ce îmi dă încredere că va fi un meci în care vom da totul. Înclin să cred că îşi vor face simţita prezenţa, din punct de vedere al realizărilor, Alibec, Işfan, Tănasă şi Radaslavescu. Aşa simt. Vreau să fim atenţi şi pe faza defensivă şi sunt convins că vom face mai puţine greşeli.

S-a accidentat Markovic, care cu Chindia a marcat şi era pe un drum bun. Ţîru are o problemă medicală, o problemă la gleznă. Dar şi cea mai veche problemă, Ganea, care a fost oprit de la efort, are ceva la inimă. Până la următorul control va fi oprit de la efort. În rest, toţi jucătorii sunt apţi”.