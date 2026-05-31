Home | Tenis | Roland Garros | Istorie în sfertul Soranei Cîrstea de la Roland Garros! De 35 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva

Istorie în sfertul Soranei Cîrstea de la Roland Garros! De 35 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva

Andrei Nicolae Publicat: 31 mai 2026, 22:28

Comentarii
Istorie în sfertul Soranei Cîrstea de la Roland Garros! De 35 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci la Roland Garros / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea o va întâlni marți pe Mirra Andreeva în sferturile de la Roland Garros, iar partida se anunță una extrem de interesantă. După ce rusoaica a acces între ultimele opt jucătoare ale turneului și și-a asigurat duelul contra româncei, statisticienii au găsit o informație extrem de interesantă legată de vârstele celor două tenismene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea face un turneu de vis la Roland Garros 2026, acolo unde și-a egalat cea mai bună performanță de la un turneu de Grand Slam, respectiv calificarea în sferturile de finală. Pentru un loc în semifinale, românca va trebui să învingă una dintre noile stele din tenisul mondial, Mirra Andreeva, sportiva de doar 19 ani care se află pe locul 8 în ierarhia WTA.

Diferență uriașă de vârstă între Cîrstea și Andreeva

Partida care se va disputa marți la Paris va fi una extrem de interesantă prin prisma vârstelor celor două tenismene angrenate în duel. “Sori”, aflată la ultimul sezon din carieră, este născută pe 7 aprilie 1990 și are 36 de ani, în timp ce rusoaica e născută pe 29 aprilie 2007 și are 19 ani.

Diferența de vârstă dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva este de 17 ani și 22 de zile: cea mai mare de la un sfert feminin de la un turneu de Grand Slam din 1991 încoace. Atunci, Martina Navratilova și Jennifer Capriati se întâlneau la Wimbledon, iar ecartul era de 19 ani și 162 de zile.

Reclamă
Reclamă

Ultima dată când Sorana Cîrstea ajungea în sferturi la Roland Garros se întâmpla în 2009, atunci când Andreeva avea doar doi ani.

Sorana Cîrstea s-a mai întâlnit o singură dată cu Mirra Andreeva, chiar anul acesta. A fost vorba despre un duel din 10 aprilie, în sferturile turneului de la Linz. Atunci, rusoaica s-a impus în trei seturi, scor 7-6(4), 4-6, 6-2.

Cel mai bun rezultat de Grand Slam din cariera lui Mirra Andreeva a avut loc în 2024 chiar la French Open, când a ajuns în semifinale.

Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvarePerformanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Observator
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
Fanatik.ro
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
23:15

Farul – Chindia 1-1 (4-2 d.l.d.d.). Constănţenii rămân în Liga 1 cu mari emoţii
23:00

“Ați accepta o ofertă de la FCSB?”. Răzvan Lucescu a dat răspunsul: “Singurul lucru pe care îl pot spune”
22:04

Sute de mii de oameni la parada de titlu a lui Arsenal. Fanii “tunarilor” au uitat de finala UCL
21:56

O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer
21:55

Capul Verde, rezultat uimitor înaintea startului Cupei Mondiale! Cu Joao Paulo în teren, a umilit Serbia!
21:24

VideoJurnal Antena Sport | Să vină România!
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 4 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo