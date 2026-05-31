Istorie în sfertul Soranei Cîrstea de la Roland Garros! De 35 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva

Sorana Cîrstea o va întâlni marți pe Mirra Andreeva în sferturile de la Roland Garros, iar partida se anunță una extrem de interesantă. După ce rusoaica a acces între ultimele opt jucătoare ale turneului și și-a asigurat duelul contra româncei, statisticienii au găsit o informație extrem de interesantă legată de vârstele celor două tenismene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea face un turneu de vis la Roland Garros 2026, acolo unde și-a egalat cea mai bună performanță de la un turneu de Grand Slam, respectiv calificarea în sferturile de finală. Pentru un loc în semifinale, românca va trebui să învingă una dintre noile stele din tenisul mondial, Mirra Andreeva, sportiva de doar 19 ani care se află pe locul 8 în ierarhia WTA.

Diferență uriașă de vârstă între Cîrstea și Andreeva

Partida care se va disputa marți la Paris va fi una extrem de interesantă prin prisma vârstelor celor două tenismene angrenate în duel. “Sori”, aflată la ultimul sezon din carieră, este născută pe 7 aprilie 1990 și are 36 de ani, în timp ce rusoaica e născută pe 29 aprilie 2007 și are 19 ani.

Diferența de vârstă dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva este de 17 ani și 22 de zile: cea mai mare de la un sfert feminin de la un turneu de Grand Slam din 1991 încoace. Atunci, Martina Navratilova și Jennifer Capriati se întâlneau la Wimbledon, iar ecartul era de 19 ani și 162 de zile.

17, 22 – The age gap of 17y 22d between Sorana Cirstea and Mirra Andreeva will be the biggest in a Women’s Singles QF at a Grand Slam since Martina Navratilova and Jennifer Capriati (19y 162d) at Wimbledon in 1991. Generations.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA

— OptaAce (@OptaAce) May 31, 2026