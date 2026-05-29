Alex Pop, pe foaia de joc la derby-ul Dinamo – FCSB în ziua în care este mire. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Dinamo București și FCSB se înfruntă în finala barajului pentru Conference League de la ora 20:30, iar Zeljko Kopic a venit cu surprize mari în ceea ce privește lotul pentru acest joc.

George Pușcaș nu este nici măcar pe bancă pentru duelul de pe Arcul de Triumf, în timp ce Alex Pop a prins foaia de joc, în ciuda faptului că are nuntă în această seară, la Cluj-Napoca.

UPDATE: Andrei Nicolescu, anunț despre Alex Pop

Alex Pop a fost inclus pe foaia de joc la disputa dintre Dinamo București și FCSB, în ziua în care acesta este mire la Cluj-Napoca. Andrei Nicolescu a vorbit cu puțin timp înaintea partidei despre șansele ca acesta să prindă minute în duelul de pe Arcul de Triumf.

„Emoţii mari, trebuie să recunosc. Avem ceva abvsenti la care nu ne aşteptăm, Puşcaş nu e în lot, sunt multe, ne-au stricat planurile, dar atmosfera e foarte bună. Pentru Alex am încercat să facem o surpriză să îl punem în cursă să vină să îl aducem de la Cluj, după pe un privat, dar nu ştiu dacă se încadrează, e foarte greu să se încadreze. Am zis, totuşi, să îl punem pe foaie.

Pentru noi nu e miză financiară, e miză de orgoliu, în a transforma clubul ăsta în ceva puternic, nu ne afectează deloc miza financiară, ok, ne aduce un plus. Dacă aveam mai mult noroc în anumite momente reuşeam mai multe în acest sezon. Asta e, una peste alta, a fost un sezon corect”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.