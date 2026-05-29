Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Pop, pe foaia de joc la derby-ul Dinamo – FCSB în ziua în care este mire. Anunțul lui Andrei Nicolescu
UPDATE

Alex Pop, pe foaia de joc la derby-ul Dinamo – FCSB în ziua în care este mire. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Daniel Işvanca Publicat: 29 mai 2026, 20:05

Comentarii
Alex Pop, pe foaia de joc la derby-ul Dinamo – FCSB în ziua în care este mire. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Jucătorii de la Dinamo / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dinamo București și FCSB se înfruntă în finala barajului pentru Conference League de la ora 20:30, iar Zeljko Kopic a venit cu surprize mari în ceea ce privește lotul pentru acest joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Pușcaș nu este nici măcar pe bancă pentru duelul de pe Arcul de Triumf, în timp ce Alex Pop a prins foaia de joc, în ciuda faptului că are nuntă în această seară, la Cluj-Napoca.

UPDATE: Andrei Nicolescu, anunț despre Alex Pop

Alex Pop a fost inclus pe foaia de joc la disputa dintre Dinamo București și FCSB, în ziua în care acesta este mire la Cluj-Napoca. Andrei Nicolescu a vorbit cu puțin timp înaintea partidei despre șansele ca acesta să prindă minute în duelul de pe Arcul de Triumf.

„Emoţii mari, trebuie să recunosc. Avem ceva abvsenti la care nu ne aşteptăm, Puşcaş nu e în lot, sunt multe, ne-au stricat planurile, dar atmosfera e foarte bună. Pentru Alex am încercat să facem o surpriză să îl punem în cursă să vină să îl aducem de la Cluj, după pe un privat, dar nu ştiu dacă se încadrează, e foarte greu să se încadreze. Am zis, totuşi, să îl punem pe foaie.

Pentru noi nu e miză financiară, e miză de orgoliu, în a transforma clubul ăsta în ceva puternic, nu ne afectează deloc miza financiară, ok, ne aduce un plus. Dacă aveam mai mult noroc în anumite momente reuşeam mai multe în acest sezon. Asta e, una peste alta, a fost un sezon corect”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Alex Pop, inclus pe foaia de joc deși este mire în ziua meciului

Miză uriașă în această seară pe Arcul de Triumf, acolo unde Dinamo și FCSB luptă pentru calificarea în turul doi preliminar al UEFA Conference League.

George Pușcaș nu a fost recuperat la timp și atacantul lui Dinamo nu a prins nici măcar banca de rezerve. Ce este cu adevărat incredibil este faptul că Alex Pop a fost trecut pe foaia de joc, în ziua în care are propria nuntă.

Potrivit fanatik.ro, staff-ul „câinilor” speră ca vârful să ajungă la București în timp util pentru a-și putea ajuta echipa, nunta fiind programată în Cluj.

Rusia ameninţă România cu represalii după închiderea consulatului din ConstanţaRusia ameninţă România cu represalii după închiderea consulatului din Constanţa
Reclamă

Echipele de start la Dinamo – FCSB

  • DINAMO (4-3-3): Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) – Milanov, Armstrong, Musi. Rezerve: Roșca – Licsandru, Karamoko, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, N’Giuwu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic
  • FCSB (4-3-3): Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – Tănase, Joao Paulo, Olaru (cpt.) – Toma, Cisotti, Oct. Popescu. Rezerve: M. Popa, Zima – Duarte, Arad, Lixandru, Cercel, Pantea, Ngezana, Al. Stoian, Thiam, David Popa. Antrenor: Marius Baciu
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
Observator
Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Decizia Comisiei de Disciplină. Update
Fanatik.ro
Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Decizia Comisiei de Disciplină. Update
20:02

Flavius Stoican, semnal de alarmă înaintea returului cu Chindia: „Vreau să fim atenţi”
19:45

UPDATEAtletico Madrid a ironizat-o pe Barcelona şi a făcut o “ofertă” pentru Lamine Yamal: “O pungă de seminţe”
19:40

VideoDan Șucu, anunț la prezentarea lui Daniel Pancu: „Începem o nouă eră!”
19:14

Prima minge cu AI care trebuie pusă la încărcat înainte de meci va fi folosită la Mondial! Tehnologia folosită pentru Trionda
18:50

Dinamo – FCSB LIVE TEXT (20:30). Derby uriaş pentru calificarea în Conference League. Echipele de start
18:40

Decizia luată de Comisia de Disciplină după ce Denis Alibec ar fi înjurat un grup de copii
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 4 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 5 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total