Meciul de adio pentru Darius Olaru? Un club de Champions League vine să-l urmărească la derby-ul cu Dinamo

Cel mai bun jucător de la FCSB din ultimele sezoane, Darius Olaru, poate avea ultimul său meci pentru echipa cu care a câștigat două titluri de campion. Aflat de 6 ani la FCSB, Olaru va fi urmărit de cluburi importante la meciul cu Dinamo care are loc în această seară de la ora 20:00, pe Arcul de Triumf.

Darius Olaru mai are contract cu FCSB până în 2028, astfel că suma de transfer poate fi una considerabilă.

Olaru, urmărit de scouteri la meciul cu Dinamo

La duelul dintre Dinamo și FCSB, decisiv pentru calificarea în viitorul sezon de Conference League, Darius Olaru va fi urmărit de reprezentații celor de la Lille, club care a terminat pe locul 3 în ultimul sezon de Ligue 1, peste Lyon sau Marseille, însă sub Lens și PSG.

„A venit momentul ca Oli să plece de la FCSB, e de atâția ani, vrea și el să schimbe, se gândește la viitorul lui. Genk și Lille au trimis oameni pentru a-l urmări în meciul cu Dinamo” spun surse din cadrul clubului FCSB, citate de Trustmedia.

Lille nu este singurul club care și-a trimis reprezentați care să-l urmărească pe Olaru. Belgienii de la Genk sunt și ei interesați de jucătorul adus de la Gaz Metan Mediaș în 2020 cu 600.000 de euro.