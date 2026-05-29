Ultimul „meci” al sezonului! Fanii Rapidului, chemați astăzi pe Giulești la prezentarea lui Daniel Pancu

În această seară, de la ora 19.00, Daniel Pancu va fi prezentat oficial în fața supoterilor Rapidului. Echipa lui de suflet, la care a jucat, dar și pe care a mai antrenat-o între 2018 și 2020.

Daniel Pancu a semnat un contract cu Rapid valabil până în 2028.

Ultimul „meci” al sezonului

Într-o postare pe rețelele de socializare, clubul Rapid le-a transmis fanilor să vină la stadionul Giulești pregătiți ca de un nou meci. Asta pentru ca noul mandat al lui Daniel Pancu să înceapă în stil mare!

„Vineri seară. Giulești. Bine ai revenit acasă, Daniel Pancu! De la ora 19:00, Peluza Nord devine locul în care îl salutăm pe cel care nu a fost niciodată doar un jucător pentru Rapid. Îl primim pe Daniel Pancu acasă așa cum se cuvine! Cu tricoul Rapidului, cu steaguri și eșarfe!” a anunțat Rapid pe paginile sale de pe rețelele de socializare.