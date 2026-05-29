Prima minge cu AI care trebuie pusă la încărcat înainte de meci va fi folosită la Mondial! Tehnologia folosită pentru Trionda

Tehnologia își face tot mai mult simțită prezența în fotbal. Sistemul VAR, atât de controversat, se bazează pe tehnologie și la Mondial va avea un aliat important: mingea de joc, numită Trionda.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic
Prima minge cu AI
Primul Mondial organizat în trei țări. Primul Mondial cu 48 de echipe. Primul Mondial cu minge cu inteligență artificială. Trionda, creată de către Adidas, companie care produce mingea de la Mondial încă din 1970, va folosi un cip de 500 Hz care detectează mișcarea și care va putea detecta fiecare atinge și va ajuta la monitorizarea fiecărei mișcări a mingii.
Astfel, vor putea fi oferite rapid date statistice precum viteza de deplasare, de rotire, poziția sau traiectoria. De asemenea, va ajuta sistemul VAR și arbitrii la deciziile de offside sau se detecteze faulturi și când a fost comis un henț.
De asemenea, Trionda este prima minge care trebuie încărcată înaintea partidelor. Nu are vreun port USB-C: încărcarea se face wireless cu ajutorul unei stații de încărcare speciale. O încărcare full necesită 90 de minute și este suficientă pentru ca mingea să fie operațională timp de 6 ore.
BBC a făcut și un reportaj despre tehnologia din Trionda. Îl poți vedea aici.
Cei de la Adidas au prezentat mingea Trionda la finalul lui 2025 într-un mod spectaculos. Imaginea ei a fost proiectată pe celebra arenă The Sphere din Las Vegas.
