Decizia luată de Comisia de Disciplină după ce Denis Alibec ar fi înjurat un grup de copii

Chindia Târgovişte a cerut suspendarea lui Denis Alibec, după ce ar fi înjurat un grup de copii. Ce a decis Comisia de Disciplină.

Denis Alibec, atacantul Farului, a fost protagonistul unui moment total regretabil după remiza din manșa tur a barajului de menținere/promovare dintre Chindia Târgoviște și constănțeni, încheiat 3-3.

După meciul de lângă Turnul Chindiei, mai mulți copii de la Barca Academy, care are un centru de formare și la Târgoviște, i-au cerut fotbalistului de 35 de ani un autograf sau o poză, însă s-au lovit de un comportament brutal al fotbalistului. „Duceți-vă-n p**a mea, că m-ați înjurat tot meciul”, a spus Alibec după ce copiii i-ar fi cerut un autograf, informează fanatik.ro.

Chindia a depus plângere împotriva lui Alibec, însă aceasta a fost respinsă de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF. După ce au făcut verificări, oficialii FRF au decis că nu există suficiente dovezi pentru ca fotbalistul să fie suspendat.

Mai mult şi Alibec s-a apărat atunci când au fost făcute publice imaginile. „N-am înjurat copiii, nu am să o fac niciodată! Eu vorbeam cu cei de la Chindia”, şi-a justificat Alibec gestul.