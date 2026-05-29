Dinamo – FCSB 0-1. Derby uriaş pentru calificarea în Conference League. Dawa a deschis scorul

Min. 15: Avertisment și pentru Octavian Popescu, după un fault destul de energic.

Min. 14: Cartonaș galben pentru Stoinov, care îl faultează din spate pe Juri Cisotti.

Min. 10: GOOOOL! Deschidere de scor pe Arcul de Triumf! Joyskim Dawa punctează în urma unei lovituri de colț.

Min. 2: O primă ocazie de gol semnată de echipa lui Zeljko Kopic! Armstrong trage cu piciorul stâng de la aproximativ 22 de metri, balonul este respins în corner de Târnovanu.

Min. 1: Start de meci pe stadionul Arcul de Triumf!

DINAMO (4-3-3): Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) – Milanov, Armstrong, Musi. Rezerve: Roșca – Lixandru, Karamoko, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, N’Giuwu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic

Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) – Milanov, Armstrong, Musi. Roșca – Lixandru, Karamoko, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, N’Giuwu, Al. Pop. Zeljko Kopic FCSB (4-3-3): Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – Tănase, Joao Paulo, Olaru (cpt.) – Toma, Cisotti, Oct. Popescu. Rezerve: M. Popa, Zima – Duarte, Arad, Lixandru, Cercel, Pantea, Ngezana, Al. Stoian, Thiam, David Popa. Antrenor: Marius Baciu

Pentru a ajunge la derby-ul cu Dinamo, decisiv pentru calificarea în Conference League, FCSB a fost nevoită să treacă de încă un baraj. Roş-albaştrii au învins-o cu emoţii pe Botoşani, scor 4-3, Octavian Popescu marcând golul victoriei în minutul 107.

Derby-ul dintre Dinamo şi FCSB se va juca pe arena Arcul de Triumf, dat fiind faptul că Arena Naţională nu a mai fost disponibilă pentru meciuri de fotbal pe acest final de sezon, organizându-se concerte şi alte evenimente extrasportive. Fanii “câinilor” au cumpărat toate biletele în doar câteva minute.

De cealaltă parte, FCSB va fi susţinută de aproximativ 600 de suporteri la partida cu marea rivală. Stadionul Arcul de Triumf are o capacitate de puţin peste 8000 de locuri.

Dinamo a învins-o pe FCSB în partida tur a acestui sezon regular. Derby-ul a fost unul spectaculos, “câinii” reuşind să se impună cu 4-3. În retur, cu FCSB gazdă, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Dacă va reuşi să o învingă pe Dinamo, atunci FCSB va fi cap de serie la tragerea la sorţi a turului doi preliminar de Conference League. Roş-albaştrii ar putea să dea peste adversare precum Paksi (Ungaria), Sarajevo (Bosnia), Varazdin (Croaţia) sau Goteborg (Suedia).

Dinamo nu va fi cap de serie în Conference League şi ar putea întâlni adversare puternice, precum Beşiktaş (Turcia), Panathinaikos (Grecia) sau Braga (Portugalia).

“Câinii” nu se vor putea baza pe Alexandru Pop la partida cu marea rivală, atacantul având programată nunta în ziua meciului. Zeljko Kopic îl va avea în lot pe Mamoudou Karamoko, refăcut după accidentarea suferită în meciul cu U Cluj, din turul play-off-ului.

FCSB se confruntă şi ea cu probleme, înaintea meciului cu Dinamo. Marius Baciu nu-l va avea 100% apt pe David Miculescu, Mihai Stoica anunţând că sunt şanse mari ca jucătorul să rateze derby-ul.

Echipele probabile la Dinamo – FCSB