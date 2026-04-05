Florin Bratu nu renunță, după ce Metaloglobus a fost „demolată” la Arad: „Nu am ce să reproșez”

Florin Bratu a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Metaloglobus București. Formația pregătită de tehnicianul român a pierdut cu scorul de 5-1 la Arad, în etapa a treia din play-out.

Chiar dacă echipa sa a fost surclasată pe stadionul ”Francisc von Neumann”, Florin Bratu nu și-a pierdut încrederea, el sperând să salveze în continuare formația nou promovată.

Florin Bratu crede în salvarea de la retrogradare

Metaloglobus a fost învinsă clar pe terenul celor de la UTA Arad, în etapa a treia de play-out, iar șansele ca Florin Bratu să reușească minunea scad dramatic.

Chiar și în aceste condiții, tehnicianul nou promovatei are în continuare încredere în echipa sa și a transmis ce ar fi de îmbunătățit pentru următoarele jocuri.

„Am făcut multe greșeli astăzi, dar trebuie să trecem repede peste, pentru că ne așteaptă un meci extrem de important acasă cu Csikszereda. Suntem obligați să îl câștigăm! Avem o săptămână la dispoziție să îmbunătățim lucrurile. Vreau să învățăm din aceste greșeli.