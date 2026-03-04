Florin Bratu, prezentat oficial la Metaloglobus în locul lui Mihai Teja: „Ne va ajuta să ne atingem obiectivul vital” - Antena Sport

Închide meniul
Florin Bratu, prezentat oficial la Metaloglobus în locul lui Mihai Teja: „Ne va ajuta să ne atingem obiectivul vital”

Viviana Moraru Publicat: 4 martie 2026, 16:44

Florin Bratu, în timpul unui meci/ Hepta

Florin Bratu (46 de ani) a fost prezentat oficial la Metaloglobus. Antrenorul i-a luat locul lui Mihai Teja, demis după ultimul eșec înregistrat, 1-2 cu Universitatea Craiova în etapa a 29-a din Liga 1.

Florin Bratu revine astfel în Liga 1, el antrenând-o ultima dată pe CS Dinamo, în a doua ligă.

Metaloglobus a anunțat oficial numirea lui Florin Bratu. Antrenorul va avea un obiectiv clar pe banca nou-promovatei, anume salvarea de la retrogradare.

„Mitraliera” a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Metaloglobus, cu opțiune de prelungire în funcție de rezultatele pe care le va obține. Echipa ocupă ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte, în următoarea rundă urmând să o înfrunte pe UTA.

„Bun venit în familia Metaloglobus, Florin Bratu! Clubul nostru are plăcerea de a anunța numirea lui Florin Bratu în funcția de antrenor principal.

Florin Bratu, supranumit ‘Mitraliera’ în perioada în care făcea spectacol în atacul unor echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Nantes sau Valenciennes, aduce la Metaloglobus un bagaj vast de cunoștințe tactice și o mentalitate de învingător.

În cariera de antrenor, Florin a antrenat la echipe precum: CS Tunari, Dinamo 1948, unde a promovat numeroși tineri talentați, Echipa Națională U18 a României, Echipa Națională U21 a României, Concordia Chiajna sau Karmiotissa (Cipru).

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani, aflat ultima oară pe banca celor de la CS Dinamo, vine pentru a ne ajuta să ne atingem obiectivul vital al acestui sezon: salvarea de la retrogradare. Mult succes, Florin! Luptăm până la capăt!”, a anunțat Metaloglobus, pe Facebook.

România, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decideRomânia, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decide
