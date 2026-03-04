Florin Bratu, prezentat oficial la Metaloglobus în locul lui Mihai Teja: „Ne va ajuta să ne atingem obiectivul vital” - Antena Sport

Florin Bratu (46 de ani) a fost prezentat oficial la Metaloglobus. Antrenorul i-a luat locul lui Mihai Teja, demis după ultimul eșec înregistrat, 1-2 cu Universitatea Craiova în etapa a 29-a din Liga 1.

Florin Bratu revine astfel în Liga 1, el antrenând-o ultima dată pe CS Dinamo, în a doua ligă.

Florin Bratu, prezentat oficial la Metaloglobus

Metaloglobus a anunțat oficial numirea lui Florin Bratu. Antrenorul va avea un obiectiv clar pe banca nou-promovatei, anume salvarea de la retrogradare.

„Mitraliera” a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Metaloglobus, cu opțiune de prelungire în funcție de rezultatele pe care le va obține. Echipa ocupă ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte, în următoarea rundă urmând să o înfrunte pe UTA.

„Bun venit în familia Metaloglobus, Florin Bratu! Clubul nostru are plăcerea de a anunța numirea lui Florin Bratu în funcția de antrenor principal.