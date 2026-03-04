AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 martie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Verdictul lui Bănel
Bănel Nicoliță știe de ce FCSB a ratat în premieră play-off-ul. “Le-a lipsit concentrarea”, a spus jucătorul care a catalogat ce s-a întâmplat drept “o rușine”.
2. Gest de milioane
Cosmin Olăroiu a făcut un gest uriaș pentru un grup de elevi și profesori români blocați de război în Dubai. Antrenorul le-a asigurat cazarea și masa până la revenirea în România.
3. Keita, la audieri
Pe as.ro afli cele mai noi detalii despre cazul rapidistului Kader Keita. Jucătorul a venit încătușat la audieri după ce a dat peste o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului.
4. Mută vina pe Chivu
Fabregas l-a taxat pe Chivu după ce Como și Inter au oferit un meci anost în Cupa Italiei. “Aceste echipe au mentalități diferite”, a spus spaniolul.
5. Gata de start
Biletele pentru Marele Premiu al Australiei s-au vândut în timp record, au anunțat organizatorii. Prima cursă din noul sezon de Formula 1 va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
