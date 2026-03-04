AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 martie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 martie

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 17:07

Jucătorii de la FCSB, după un meci / Sport Pictures

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Verdictul lui Bănel

Bănel Nicoliță știe de ce FCSB a ratat în premieră play-off-ul. “Le-a lipsit concentrarea”, a spus jucătorul care a catalogat ce s-a întâmplat drept “o rușine”.

2. Gest de milioane

Cosmin Olăroiu a făcut un gest uriaș pentru un grup de elevi și profesori români blocați de război în Dubai. Antrenorul le-a asigurat cazarea și masa până la revenirea în România.

3. Keita, la audieri

Pe as.ro afli cele mai noi detalii despre cazul rapidistului Kader Keita. Jucătorul a venit încătușat la audieri după ce a dat peste o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului.

4. Mută vina pe Chivu

Fabregas l-a taxat pe Chivu după ce Como și Inter au oferit un meci anost în Cupa Italiei. “Aceste echipe au mentalități diferite”, a spus spaniolul.

5. Gata de start

Biletele pentru Marele Premiu al Australiei s-au vândut în timp record, au anunțat organizatorii. Prima cursă din noul sezon de Formula 1 va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

