Miodrag Belodedici, ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia: „Are presiunea lui” - Antena Sport

Miodrag Belodedici (61 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fostul internațional, care lucrează în cadrul FRF, a dezvăluit că selecționerul este prezent în fiecare zi la sediul Federației.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Belo” a declarat că „Il Luce” se simte mai bine, după problemele de sănătate cu care s-a confruntat în iarnă. El a fost internat de două ori și a plecat în străinătate, unde a fost consultat de un alt medic.

Miodrag Belodedici, ultimele detalii despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România

Revenit în țară, Mircea Lucescu a anunțat că va pregăti naționala pentru barajul de World Cup 2026 cu Turcia, care se va disputa pe 26 martie, la Istanbul.

Miodrag Belodedici speră ca selecționerul să fie într-o formă maximă, fiind convins că este multă presiune asupra sa, ținând cont că a rămas mai puțin de o lună până la duelul „de foc” cu turcii.

„Nea Mircea e la Federație, vine în fiecare zi pe acolo. (N.r. Cum se mai simte) E mai bine acum, nu știu dacă o să…sper să fie el antrenor, dar are și el presiunea lui. E și bătrânel, are 80 și un pic de ani. E un lucru serios, dar depinde de sănătatea lui”, a declarat Miodrag Belodedici, conform digisport.ro.