Miodrag Belodedici, ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia: „Are presiunea lui” - Antena Sport

Miodrag Belodedici, ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia: „Are presiunea lui”

Viviana Moraru Publicat: 4 martie 2026, 17:00

Comentarii
Mircea Lucescu / Profimedia Images

Miodrag Belodedici (61 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fostul internațional, care lucrează în cadrul FRF, a dezvăluit că selecționerul este prezent în fiecare zi la sediul Federației.

„Belo” a declarat că „Il Luce” se simte mai bine, după problemele de sănătate cu care s-a confruntat în iarnă. El a fost internat de două ori și a plecat în străinătate, unde a fost consultat de un alt medic.

Miodrag Belodedici, ultimele detalii despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România

Revenit în țară, Mircea Lucescu a anunțat că va pregăti naționala pentru barajul de World Cup 2026 cu Turcia, care se va disputa pe 26 martie, la Istanbul.

Miodrag Belodedici speră ca selecționerul să fie într-o formă maximă, fiind convins că este multă presiune asupra sa, ținând cont că a rămas mai puțin de o lună până la duelul „de foc” cu turcii.

„Nea Mircea e la Federație, vine în fiecare zi pe acolo. (N.r. Cum se mai simte) E mai bine acum, nu știu dacă o să…sper să fie el antrenor, dar are și el presiunea lui. E și bătrânel, are 80 și un pic de ani. E un lucru serios, dar depinde de sănătatea lui”, a declarat Miodrag Belodedici, conform digisport.ro.

Ce a spus Mircea Lucescu despre rămânerea la națională

Mircea Lucescu va fi cel care va conduce naționala de fotbal a României pentru partidele care vor putea duce gruparea tricoloră la Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena.

De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți.

Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a declarat acesta.

