"Îl vor forţa" Un fost jucător al lui Dinamo ştie ce se va întâmpla cu George Puşcaş la echipa lui Kopic - Antena Sport

Gheorghe Mihali (60 de ani) este de părere că George Puşcaş (29 de ani) va intra pe teren mai repede decât se aşteaptă toată lumea.

Dinamo a suferit o lovitură teribilă înainte de startul play-off-ului, accidentarea lui Karamoko (26 de ani). În aceste condiţii, “câinii” mai au un singur atacant veritabil, Alex Pop (26 de ani), cel mai probabil cu CFR Cluj Kopic urmând să apeleze la improvizaţia cu Alberto Soro (26 de ani) vârf.

Gică Mihali, despre George Puşcaş: “Îl vor forța mult mai repede”

„La experiența pe care o are… El nu a mai jucat din iunie, aproape 6-7 luni fără meci. Te antrenezi, dar nu e la fel cum e cu echipa. Nu știu când va fi gata.

Ei trebuiau să spună că l-au adus să joace 2-3 etape din play-off, dacă va putea. Eu cred că îl vor forța mult mai repede. Dacă Dinamo prinde cupele europene, sezonul e senzațional pentru mine”, a declarat Gică Mihali, pentru fanatik.ro.

Preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu, declara că George Puşcaş ar putea juca după pauza generată de meciurile echipelor naţionale.