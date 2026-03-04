Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Îl vor forţa" Un fost jucător al lui Dinamo ştie ce se va întâmpla cu George Puşcaş la echipa lui Kopic - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Îl vor forţa” Un fost jucător al lui Dinamo ştie ce se va întâmpla cu George Puşcaş la echipa lui Kopic

“Îl vor forţa” Un fost jucător al lui Dinamo ştie ce se va întâmpla cu George Puşcaş la echipa lui Kopic

Bogdan Stănescu Publicat: 4 martie 2026, 16:54

Comentarii
Îl vor forţa Un fost jucător al lui Dinamo ştie ce se va întâmpla cu George Puşcaş la echipa lui Kopic

George Puşcaş, în timpul unui antrenament la Dinamo / Instagram Dinamo

Gheorghe Mihali (60 de ani) este de părere că George Puşcaş (29 de ani) va intra pe teren mai repede decât se aşteaptă toată lumea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a suferit o lovitură teribilă înainte de startul play-off-ului, accidentarea lui Karamoko (26 de ani). În aceste condiţii, “câinii” mai au un singur atacant veritabil, Alex Pop (26 de ani), cel mai probabil cu CFR Cluj Kopic urmând să apeleze la improvizaţia cu Alberto Soro (26 de ani) vârf.

Gică Mihali, despre George Puşcaş: “Îl vor forța mult mai repede”

La experiența pe care o are… El nu a mai jucat din iunie, aproape 6-7 luni fără meci. Te antrenezi, dar nu e la fel cum e cu echipa. Nu știu când va fi gata.

Ei trebuiau să spună că l-au adus să joace 2-3 etape din play-off, dacă va putea. Eu cred că îl vor forța mult mai repede. Dacă Dinamo prinde cupele europene, sezonul e senzațional pentru mine”, a declarat Gică Mihali, pentru fanatik.ro.

Preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu, declara că George Puşcaş ar putea juca după pauza generată de meciurile echipelor naţionale.

Reclamă
Reclamă

George Puşcaş este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 900.000 de euro. Puşcaş n-a mai jucat din vara anului trecut, dintr-un meci cu Beşiktaş. Puşcaş a înscris ultimul gol pe 28 martie 2025, într-un meci dintre Bodrumspor şi Fenerbahce. Echipa la care Puşcaş juca atunci, Bodrumspor, a fost învinsă cu 4-2 de Fenerbahce.

 

Femei de Poveste. Mariana Robea, îngerul păzitor al victimelor violenţei domestice: "Mă culc cu gândul la ele"Femei de Poveste. Mariana Robea, îngerul păzitor al victimelor violenţei domestice: "Mă culc cu gândul la ele"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail
Observator
Oraşul din România de care s-au îndrăgostit britanicii. "Comorile ascunse" ale ţării, în topul Daily Mail
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
Fanatik.ro
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
20:05
FC Argeş – Gloria Bistriţa 3-2! Piteştenii s-au calificat dramatic în semifinale! U Craiova – CFR Cluj (20:30)
19:55
“Aștept banii de șase luni, mi-ai lua mâncarea de pe masă!” Ce datorie are Dan Şucu faţă de un mare rapidist
19:49
Harry Maguire, condamnat la închisoare cu suspendare. Pentru ce a fost găsit vinovat starul de la Manchester United
19:09
Gică Hagi a rupt tăcerea despre națională și Mircea Lucescu: „A avut curaj să meargă mai departe”
19:00
UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă!
18:54
Lewis Hamilton și-a sunat doi rivali uriași din Formula 1, înainte de startul sezonului: „Niciun rezultat”
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 5 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea 6 Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe