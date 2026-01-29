Florin Prunea l-a făcut praf pe Elias Charalambous! Derapaj la adresa antrenorului de la FCSB: "El chiar are faţă de papagal" - Antena Sport

Florin Prunea a răbufnit după discursul dur al lui Elias Charalambous din timpul conferinţei de presă dinaintea meciului FCSB – Fenerbahce, din ultima etapă a grupei principale Europa League. Antrenorul cipriot nu a mai rezistat şi a ţinut să îi atace pe cei care îl critică, după rezultatele dezastruoase ale roş-albaştrilor din ultima perioadă.
Charalambous i-a numit papagali pe cei care îi critică munca de la FCSB, iar acest lucru nu i-a picat bine deloc lui Florin Prunea. Fostul portar al Generaţiei de Aur a lansat un atac la adresa antrenorului de la FCSB.
Florin Prunea l-a numit “papagal” pe Elias Charalambous: “Ce e asta, mă?”
“Eu am papagal vorbitor. Vorbește mai bine decât ăsta pe care l-am văzut. Vorbește mai bine decât el. Păi, ce e asta, mă? Eu nu m-am simțit vizat. Asta îi mai lipsea lui Charalambous, să ne facă și papagali.
A spus ce spune de obicei, aceleași lucruri, până să spună asta. El chiar are față de papagal. Are puțin din cioc, așa, sau mi se pare mie?”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.
În timpul conferinţei de presă, Elias Charalambous s-a referit la el la persoana a III-a şi le-a transmis celor care îl critică faptul că nu îl afectează aceste atacuri:
“Chiar și când am câștigat campionatul, mulți oameni încercau să creeze diverse probleme aici. Nu are sens să citim sau să ascultăm în stânga și în dreapta. Eu știu cine sunt.
În momente dificile, în fiecare zi putem auzi o nouă poveste, mai ales aici, unde ne place să creăm haos. Toată lumea creează povești și filme. Eu nu am o problemă cu jucătorii, eu respect jucătorii, ei mă respectă, mă plac, singura diferență e că nu câștigăm.
Când nu câștigi, «the papagals» încep să sară din nou, dar mă știți pe mine. Nu îmi pasă. Mă pot lovi cât de tare vor. Elias Charalambous e foarte puternic și mă pot lovi cât vor. Eu știu cine sunt și nu îmi pasă ce se zice“, a spus Charalambous, la conferinţa de presă.
