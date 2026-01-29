Florin Prunea l-a făcut praf pe Elias Charalambous! Derapaj la adresa antrenorului de la FCSB: "El chiar are faţă de papagal" - Antena Sport

Florin Prunea a răbufnit după discursul dur al lui Elias Charalambous din timpul conferinţei de presă dinaintea meciului FCSB – Fenerbahce, din ultima etapă a grupei principale Europa League. Antrenorul cipriot nu a mai rezistat şi a ţinut să îi atace pe cei care îl critică, după rezultatele dezastruoase ale roş-albaştrilor din ultima perioadă.

Charalambous i-a numit papagali pe cei care îi critică munca de la FCSB, iar acest lucru nu i-a picat bine deloc lui Florin Prunea. Fostul portar al Generaţiei de Aur a lansat un atac la adresa antrenorului de la FCSB.

Florin Prunea l-a numit “papagal” pe Elias Charalambous: “Ce e asta, mă?”

“Eu am papagal vorbitor. Vorbește mai bine decât ăsta pe care l-am văzut. Vorbește mai bine decât el. Păi, ce e asta, mă? Eu nu m-am simțit vizat. Asta îi mai lipsea lui Charalambous, să ne facă și papagali.

A spus ce spune de obicei, aceleași lucruri, până să spună asta. El chiar are față de papagal. Are puțin din cioc, așa, sau mi se pare mie?”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

În timpul conferinţei de presă, Elias Charalambous s-a referit la el la persoana a III-a şi le-a transmis celor care îl critică faptul că nu îl afectează aceste atacuri: