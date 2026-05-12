Florin Tănase, la un pas de plecarea de la FCSB: „Nu am discutat nimic deocamdată"

Sebastian Ujica Publicat: 12 mai 2026, 13:41

Florin Tănase este aproape să-și încheie contractul cu FCSB. El devine liber în această vară, astfel că poate negocia cu orice club.

A confirmat și că a avut o ofertă în iarnă, când a ales totuși să rămână la FCSB.

Tănase, liber în vară

În ceea ce privește sezonul următor, momentan situația este „în aer”.

„Deocamdată nu am discutat absolut nimic, sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să vorbim, nu avem de ce să ne grăbim. Cum și în iarnă am ales să rămân când am avut ofertă… Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu vom prinde play-off-ul.

Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să dezamăgesc suporterii” a spus Florin Tănase pentru Digisport.

