Veste cruntă despre Matei Popa. Ratează semifinala de baraj, cât de gravă este accidentarea

Matei Popa a fost faultat de Joao Paulo la faza petrecută pe finalul primei reprize cu Unirea Slobozia. Albu a reușit să marcheze, după un carambol în defensiva roș-albaștrilor, golul fiind anulat pe motiv de offside ulterior.
După ce a fost lovit de Joao Paulo, Matei Popa a rămas întins pe gazon. El a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut continua partida din Ghencea. Tânărul portar a fost înlocuit de Ștefan Târnovanu, părăsind terenul plângând.
Potrivit golazo, veștile de la medici sunt proaste pentru tânărul portar. El a suferit o comoție puternică și nu va mai evolua în meciul de baraj, cu FC Botoșani. În locul său va intra Ștefan Târnovanu.
