Răspunsul lui Edi Iordănescu la oferta CFR-ului. Răsturnare de situație

CFR Cluj a început deja căutările pentru aducerea unui alt antrenor, mai ales că se conturează tot mai mult o plecare a lui Daniel Pancu, care și-ar fi dat deja acordul să meargă la Rapid.

Potrivit fanatik.ro, între Edi Iordănescu și Neluțu Varga au existat în ultima vreme mai multe discuții, iar fostul selecționer a cerut timp de gândire de trei săptămâni. Inițial s-a spus că Iordănescu nu ar mai vrea să antreneze în România, acum el a lăsat ușa deschisă unei reveniri pe banca ardelenilor. Edi Iordănescu ar mai avea o ofertă și din partea naționalei Ucrainei.

Iordănescu Jr este liber de contract din octombrie 2025, după despărțirea de Legia Varșovia.

El a mai pregătit-o în două rânduri pe CFR Cluj, în total 34 de meciuri. Are în palmares un titlu de campion al României și două Supercupe cu „feroviarii”.