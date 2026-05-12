Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko LIVE SCORE (14:00) Sorana lupta pentru semifinale la Roma

Sorana Cîrstea se va duela cu Jelena Ostapenko în sferturile turneului de 1000 de puncte de la Roma. Românca a avut un parcurs excelent la competiția din capitala Italiei, premergătoare Ronald Garros.
După ce a învins-o în trei seturi pe Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea nu a avut emoții în duelul cu Linda Noskova, din optimi. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-4.
Update: Meciul dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud de pe terenul principal s-a încheiat cu victoria lui Ruud, astfel că duelul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko începe la ora anunțată, 14:00.
Organizatorii turneului de la Roma au anunțat programul zilei. Duelul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko se va disputa pe Campo Centrale, cea mai mare arenă de la Foro Italico, nu mai devreme de ora 14:00.
Primul meci al zilei de pe Campo Centrale va fi de pe tabloul masculin. Lorenzo Musetti și Casper Ruud se vor întâlni înaintea partidei Soranei Cîrstea și Jelena Ostapenko.
Înaintea confruntării cu Sorana Cîrstea, Jelena Ostapenko a lăudat-o pe adversara ei din sferturile de la Roma. Letona, campioană la Roland Garros în 2017 după o finală cu Simona Halep, a descris-o pe „Sori” ca fiind o persoană extrem de drăguță.
„Este o persoană extraordinar de drăguță. Cred că joacă foarte bine anul acesta. Am jucat de multe ori una împotriva celeilalte și cu siguranță va fi un meci bun. Cred că faptul că 2026 este ultimul an al Sorana Cîrstea îi oferă puțină libertate, într-un sens bun, pentru că nu mai ai acea presiune că trebuie să-ți aperi punctele și lucruri de genul acesta. De asemenea, este o mare muncitoare. A fost accidentată de câteva ori și este foarte greu să revii după accidentări”, a declarat Jelena Ostapenko, conform site-ului WTA.
🧠 Form & Context
🇷🇴 Sorana Cirstea (#27, right-handed)
📈 2026: 26–7 overall | 9–2 on clay
✅ Rome run: beat Tatjana Maria, Aryna Sabalenka, and Linda Noskova to reach the quarterfinals
Sorana Cîrstea, după calificarea în sferturile de la Roma: “Să vedem ce se va întâmpla”
Sorana Cîrstea a anunțat inițial că acesta va fi ultimul an din carieră. Însă performanțele o pot convinge să mai rămână pe teren.
“Multe avantaje vin odată cu vârsta. Sunt foarte mulțumită de modul în care am jucat azi. Am știut că trebuie să încep meciul în forță și am reușit asta azi. E pentru prima dată când sunt aici în sferturi și e foarte special pentru mine. Frumusețea sportului e despre forță, ambiție și a învăța cum să suferi.
E foarte important în sport, nu trebuie să te gândești mereu la asta, dar nu toate lucrurile funcționează în fiecare zi. Trebuie să rămâi acolo, să accepți. Sunt lucruri pe care le înveți odată cu vârsta. E o bucurie să fiu aici, e un loc special pentru mine, Roma e minunată, se simte foarte aproape de acasă și mă simt foarte recunoscătoare să fiu aici pentru încă un meci.
Am promis că mă voi gândi să nu mă mai retrag la finalul anului dacă voi câștiga acest turneu, dar mai am trei meciuri de câștigat… dar promisiunea rămâne promisiune! Să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Sorana Cîrstea, la finalul meciului.
