Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko LIVE SCORE (14:00) Sorana lupta pentru semifinale la Roma

Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko LIVE SCORE (14:00) Sorana lupta pentru semifinale la Roma

Sebastian Ujica Publicat: 12 mai 2026, 13:32

Comentarii
Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko LIVE SCORE (14:00) Sorana lupta pentru semifinale la Roma

Sorana Cîrstea / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea se va duela cu Jelena Ostapenko în sferturile turneului de 1000 de puncte de la Roma. Românca a avut un parcurs excelent la competiția din capitala Italiei, premergătoare Ronald Garros.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a învins-o în trei seturi pe Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea nu a avut emoții în duelul cu Linda Noskova, din optimi. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko LIVE SCORE (14:00)

Update: Meciul dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud de pe terenul principal s-a încheiat cu victoria lui Ruud, astfel că duelul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko începe la ora anunțată, 14:00.

Organizatorii turneului de la Roma au anunțat programul zilei. Duelul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko se va disputa pe Campo Centrale, cea mai mare arenă de la Foro Italico, nu mai devreme de ora 14:00. Meciul este transmis în direct în format LIVE SCORE pe site-ul AntenaSport și în aplicație.

Primul meci al zilei de pe Campo Centrale va fi de pe tabloul masculin. Lorenzo Musetti și Casper Ruud se vor întâlni înaintea partidei Soranei Cîrstea și Jelena Ostapenko.

Reclamă
Reclamă

Înaintea confruntării cu Sorana Cîrstea, Jelena Ostapenko a lăudat-o pe adversara ei din sferturile de la Roma. Letona, campioană la Roland Garros în 2017 după o finală cu Simona Halep, a descris-o pe „Sori” ca fiind o persoană extrem de drăguță.

Este o persoană extraordinar de drăguță. Cred că joacă foarte bine anul acesta. Am jucat de multe ori una împotriva celeilalte și cu siguranță va fi un meci bun. Cred că faptul că 2026 este ultimul an al Sorana Cîrstea îi oferă puțină libertate, într-un sens bun, pentru că nu mai ai acea presiune că trebuie să-ți aperi punctele și lucruri de genul acesta. De asemenea, este o mare muncitoare. A fost accidentată de câteva ori și este foarte greu să revii după accidentări”, a declarat Jelena Ostapenko, conform site-ului WTA.

 

Escrocheria care i-ar putea lăsa pe suporteri fără bani înainte de Campionatul Mondial 2026Escrocheria care i-ar putea lăsa pe suporteri fără bani înainte de Campionatul Mondial 2026
Reclamă

Sorana Cîrstea, după calificarea în sferturile de la Roma: “Să vedem ce se va întâmpla”

Sorana Cîrstea a anunțat inițial că acesta va fi ultimul an din carieră. Însă performanțele o pot convinge să mai rămână pe teren.

“Multe avantaje vin odată cu vârsta. Sunt foarte mulțumită de modul în care am jucat azi. Am știut că trebuie să încep meciul în forță și am reușit asta azi. E pentru prima dată când sunt aici în sferturi și e foarte special pentru mine. Frumusețea sportului e despre forță, ambiție și a învăța cum să suferi.

E foarte important în sport, nu trebuie să te gândești mereu la asta, dar nu toate lucrurile funcționează în fiecare zi. Trebuie să rămâi acolo, să accepți. Sunt lucruri pe care le înveți odată cu vârsta. E o bucurie să fiu aici, e un loc special pentru mine, Roma e minunată, se simte foarte aproape de acasă și mă simt foarte recunoscătoare să fiu aici pentru încă un meci.

Am promis că mă voi gândi să nu mă mai retrag la finalul anului dacă voi câștiga acest turneu, dar mai am trei meciuri de câștigat… dar promisiunea rămâne promisiune! Să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Sorana Cîrstea, la finalul meciului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
Observator
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
13:21

Răspunsul lui Edi Iordănescu la oferta CFR-ului. Răsturnare de situație
13:06

VIDEOUmplut de sânge, Nathan MacKinnon a revenit pe gheață și a marcat! Colorado, la o victorie de finala Conferinței de Vest
12:57

După Pancu, alte două plecări de la CFR Cluj. Doi jucători se transferă din vară
12:19

Veste uriașă pentru Chivu, înainte de finala Coppa Italia! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament
12:16

Adrian Porumboiu face o cerere pentru Kyros Vassaras, în urma scandalului de la CFR- Craiova: “Să anunțe public ce s-a întâmplat”
11:52

Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 6 Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”