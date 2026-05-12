Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko LIVE SCORE (14:00) Sorana lupta pentru semifinale la Roma

Sorana Cîrstea se va duela cu Jelena Ostapenko în sferturile turneului de 1000 de puncte de la Roma. Românca a avut un parcurs excelent la competiția din capitala Italiei, premergătoare Ronald Garros.

După ce a învins-o în trei seturi pe Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea nu a avut emoții în duelul cu Linda Noskova, din optimi. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko LIVE SCORE (14:00)

Update: Meciul dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud de pe terenul principal s-a încheiat cu victoria lui Ruud, astfel că duelul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko începe la ora anunțată, 14:00.

Organizatorii turneului de la Roma au anunțat programul zilei. Duelul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko se va disputa pe Campo Centrale, cea mai mare arenă de la Foro Italico, nu mai devreme de ora 14:00.

Primul meci al zilei de pe Campo Centrale va fi de pe tabloul masculin. Lorenzo Musetti și Casper Ruud se vor întâlni înaintea partidei Soranei Cîrstea și Jelena Ostapenko.