După Pancu, alte două plecări de la CFR Cluj. Doi jucători se transferă din vară

La CFR Cluj urmează o nouă vară a schimbărilor. Primul plecat de la echipă este chiar Daniel Pancu.

Giovanni Becali a transmis recent că Daniel Pancu este dispus să renunțe la suma de 50.000 de euro, atât cât este clauza sa de reziliere la CFR Cluj, pentru a semna cu Rapid, în cazul calificării clujenilor în cupele europene. El și-ar fi dat deja acordul pentru a merge la giuleșteni, unde se dorește câștigarea campionatului anul viitor.

Pe lângă Daniel Pancu, alți doi jucători părăsesc echipa la vară.

Matei Ilie are oferte și vrea să le dea curs. El este dorit de Dinamo, dar are și o altă propunere din Golf, anunță Prima Sport.

Şi Sheriff Sinyan nu mai vrea la CFR. Internaţionalul din Gambia nu-şi va prelungi contractul cu CFR Cluj, scadent în vară, cu toate că ardelenii au insistant pentru un nou angajament.