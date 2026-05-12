Gigi Becali a stabilit ziua în care numește antrenor la FCSB. Ce semnificație religioasă are

Se știe clar când FCSB va avea antrenor. Pe 21 mai, Gigi Becali anunță cine se va ocupa de destinele echipei. Favorit pentru banca tehnică a bucureștenilor este Elias Charalambous.

Pe 21 mai, în România se sărbătoresc Sfinții Constantin și Elena. Mihai Stoica nu exclude ca acesta să fie motivul pentru care Becali a hotărât să facă anunțul despre antrenor în această zi.

„(n.r. ce se întâmplă cu antrenorul?) Nu am absolut nici cea mai vagă idee. Gigi a zis că pe 21 decide. Până pe 21 stăm și așteptăm. (n.r. nu e târziu?) Pentru mine e târziu și ieri, dar nu decid eu.

n.r. primul telefon e la Charalambous, nu s-a schimbat nimic) Da. (n.r. 21 va fi ziua magică) Da. Poate că o leagă și cu faptul că e o sărbătoare importantă în ortodoxie (n.r. Sfinții Constantin și Elena), n-am idee. Chiar n-am nici cea mai vagă idee”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, pentru fanatik.ro.