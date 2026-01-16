Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș - FCSB 1-0: „Așa i s-a părut dânsului, eu n-am făcut asta” - Antena Sport

Florin Tănase a venit cu replica pentru Gigi Becali, după ce FC Argeș a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0. În prima etapă din 2026, Yanis Pîrvu a marcat unicul gol al meciului disputat la Mioveni.

După meci, Gigi Becali a avut o reacție furibundă și și-a taxat mai mulți jucători. Florin Tănase a fost printre cei criticați, patronul campioanei acuzându-și decarul de faptul că s-a temut pe terenul acoperit de gheață de la Mioveni.

Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0

Florin Tănase a transmis că nu s-a temut și lui Gigi Becali „i s-a părut”. Totodată, decarul roș-albaștrilor s-a declarat dezamăgit de eșecul suferit cu FC Argeș, mărturisind că duelul era unul extrem de important în vederea luptei pentru play-off.

De asemenea, Florin Tănase a oferit declarații despre următoarele meciuri ale campioanei. FCSB se va duela cu Dinamo Zagreb joi, în grupa de Europa League, și cu CFR Cluj, duminica viitoare, în runda 23 din Liga 1.

„Un eșec greu de digerat, jucam împotriva unei contracandidate la un loc de play-off, nu aveam voie să pierdem. Am luat acel gol, e greu să-ți creezi multe ocazii pe un astfel de teren.