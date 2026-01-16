Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș - FCSB 1-0: „Așa i s-a părut dânsului, eu n-am făcut asta” - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Așa i s-a părut dânsului, eu n-am făcut asta”

Viviana Moraru Publicat: 16 ianuarie 2026, 22:50

Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: Așa i s-a părut dânsului, eu n-am făcut asta”

Florin Tănase, în FC Argeș - FCSB 1-0/ Sport Pictures

Florin Tănase a venit cu replica pentru Gigi Becali, după ce FC Argeș a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0. În prima etapă din 2026, Yanis Pîrvu a marcat unicul gol al meciului disputat la Mioveni.  

După meci, Gigi Becali a avut o reacție furibundă și și-a taxat mai mulți jucători. Florin Tănase a fost printre cei criticați, patronul campioanei acuzându-și decarul de faptul că s-a temut pe terenul acoperit de gheață de la Mioveni. 

Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0 

Florin Tănase a transmis că nu s-a temut și lui Gigi Becali „i s-a părut”. Totodată, decarul roș-albaștrilor s-a declarat dezamăgit de eșecul suferit cu FC Argeș, mărturisind că duelul era unul extrem de important în vederea luptei pentru play-off. 

De asemenea, Florin Tănase a oferit declarații despre următoarele meciuri ale campioanei. FCSB se va duela cu Dinamo Zagreb joi, în grupa de Europa League, și cu CFR Cluj, duminica viitoare, în runda 23 din Liga 1. 

„Un eșec greu de digerat, jucam împotriva unei contracandidate la un loc de play-off, nu aveam voie să pierdem. Am luat acel gol, e greu să-ți creezi multe ocazii pe un astfel de teren.  

E normal să fim îngrijorați, nu avem cum să fim liniștiți. Jucăm trei meciuri pe teren propriu, trebuie să adunăm puncte și să urcăm în clasament. Trebuie să ne adaptăm, suntem obligați, sperăm să nu mai jucăm pe terenuri cu gheață, nu trebuia să fie gheață pe ele, în mod normal. Trebuie să ne adaptăm.  

(N.r. Patronul a zis că te-ai temut) Nu, nu m-am temut, poate așa i s-a părut dânsului. Dar nu m-am temut. Au mai rămas doar opt meciuri, cred că avem nevoie de cinci victorii, ca să fim siguri. E o situație dificilă, dar suntem la Steaua, trebuie să câștigăm meciurile, așa cum am făcut-o la finalul anului trecut. (Te gândești și la meciul cu Turcia, secunzii au fost prezenți la meci) Nu, e prea devreme. Îl ai în calcul, dar mai avem mult de jucat până în martie.  

(N.r. Despre meciul cu Dinamo Zagreb) Trebuie să dăm totul, reprezentăm România, suntem obligați să luptăm și să adunăm puncte. Poate o să fie mai bine din trei în trei zile. Astăzi, și venind după pauză, și asta a contat”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro. 

Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în MoldovaVal de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova
Ce a spus Gigi Becali despre Florin Tănase, după FC Argeș – FCSB 1-0 

Imediat după meci, patronul campioanei României a reacționat vis-a-vis de acest rezultat și și-a criticat vedetele din cadrul echipei, pentru evoluția slabă din acest joc. 

Bîrligea… indolenţa ei. Dacă el pasează, după care lejeritate când rămâne singur cu portarul. Olaru, credeam că e jucătorul ăla. Târnovanu trebuia să stea mai bine. Olaru încearcă prea mult decisiv. Avem situaţii când suntem în superioritate numerică, el pasează din prima decisiv. El trebuie să se dezică de lucrurile astea. Tănase nu a intrat. I-a fost frică, ori de gazon, nu ştiu. Nu a pus niciodată piciorul să rămână mingea la el. Prea fricos, lejeritate, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro. 

23:59
VIDEOSporting – Casa Pia 3-0. Geny Catamo, “dublă”! Campioana en-titre s-a apropiat de liderul FC Porto
23:50
Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei
23:41
Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el!
23:34
Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta”
23:32
Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică”
23:17
Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi”
