Florinel Coman a dezvăluit cum l-au afectat criticile lui Gigi Becali: "Îmi umpleam timpul liber cu astfel de activităţi" - Antena Sport

”Nu știu de unde asta cu viața extrasportivă, nu-și are locul. Nu am nimic cu Tommy, nu sunt supărat. Ferească Dumnezeu, e un om special.

A văzut o schimbare de atitudine pentru că după ce nu am mai avut dureri am putut să mă antrenez 100%. Am fost alt om. Nu m-am mai simțit așa bine de mult. Înainte, aveam dureri la fiecare meci. Luam trei arcoxia pe zi ca să pot să joc seara. Lucrurile astea nu le știe nimeni. E ușor să dai într-un jucător.

A fost cea mai grea perioadă din viața mea, dar am trecut peste, mi-am creat o rutină super, m-am, supermotivat și am fost foarte fericit că nu am mai avut nicio durere. Am revenit, am făcut un cantonament super vara trecută datorită lui Tommy, care e un om special. Și acum ne-a pus pe butuci, dar mai târziu o să-i mulțumim. Și când am început campionatul diferența în primele trei patru partide asta a făcut-o. În prima repriză câștigam meciurile”, a spus Florinel Coman pentru digisport.ro.