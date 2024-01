"Nu ştiu de unde asta cu viaţa extrasportivă!" Florinel Coman, răspuns fulger pentru Tommy Neubert. Care e relaţia dintre ei - Antena Sport

Reclamă

”Nu știu de unde asta cu viața extrasportivă, nu-și are locul. Nu am nimic cu Tommy, nu sunt supărat. Ferească Dumnezeu, e un om special.

A văzut o schimbare de atitudine pentru că după ce nu am mai avut dureri am putut să mă antrenez 100%. Am fost alt om. Nu m-am mai simțit așa bine de mult. Înainte, aveam dureri la fiecare meci. Luam trei arcoxia pe zi ca să pot să joc seara. Lucrurile astea nu le știe nimeni. E ușor să dai într-un jucător.

Reclamă

A fost cea mai grea perioadă din viața mea, dar am trecut peste, mi-am creat o rutină super, m-am, supermotivat și am fost foarte fericit că nu am mai avut nicio durere. Am revenit, am făcut un cantonament super vara trecută datorită lui Tommy, care e un om special. Și acum ne-a pus pe butuci, dar mai târziu o să-i mulțumim. Și când am început campionatul diferența în primele trei patru partide asta a făcut-o. În prima repriză câștigam meciurile”, a spus Florinel Coman pentru digisport.ro.

Mihai Stoica l-a mustrat în direct pe Thomas Neubert

Declaraţiile lui Thomas Neubert nu i-au prins bine lui Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB. El a anunţat că germanul nu va păţi nimic, dar vrea ca aceste probleme să fie discutate în cadrul clubului, nu la podcasturi:

„Îmi permit să-l contrazic pe Neubert. În primul rând, ar fi trebuit să-mi ceară permisiunea să meargă. Chiar mă miră, un profesionist german ca el ar fi trebui să ştie asta şi să întrebe dacă are permisiunea clubului. Declaraţiile sunt rupte de realitate.

Reclamă 4 / 0/3

Declarațiile sunt rupte de realitate, poate el nu reține, dar nu are nicio legătură viața extrasportivă cu cea mai mare accidentare a lui, de la Backa Topola. Era într-o formă extraordinară. El ţinea echipa în spate. A venit bezmeticul ăla şi i-a rupt piciorul, deci nu avea treabă cu viaţa extrasportivă. Dacă noi avem probleme de genul ăsta le discutăm între noi, nu la podcasturi. M-a deranjat foarte tare. Nu are legătură cu accidentarea aia foarte dură. Dacă te duci undeva trebuie să dai și declarații care să fie preluate. El nu vorbește foarte bine românește, eu nu am vorbit niciodată cu el în română. Nu a avut permisiunea clubului, nu va păți nimic, dar un reproș i se va aduce. Nu are nimeni un statut aparte față de restul oamenilor din club. Dacă vrea cineva să facă un reportaj sau ceva cu un membru din echipă, acesta trebuie să-mi ceară mie voie”, a declarat Mihai Stoica, la orangesport.ro.