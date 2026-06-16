Home | Fotbal | Liga 1 | Fotbalistul de 25.000.000 de euro al lui Gigi Becali e acum liber de contract. “Este adevărat!”

Fotbalistul de 25.000.000 de euro al lui Gigi Becali e acum liber de contract. “Este adevărat!”

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 10:56

Comentarii
Fotbalistul de 25.000.000 de euro al lui Gigi Becali e acum liber de contract. Este adevărat!

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gabi Iancu a plecat de la Farul Constanţa şi îşi caută echipă. Este acum liber de contract şi spune că are oferte din străinătate, dar şi din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali l-a evaluat pe 25.000.000, acum e liber de contract

Gabi Iancu a trecut şi pe la FCSB în cariera lui. Gigi Becali l-a evaluat atunci la o sumă record în momentul transferului său la FCSB, fixându-i o clauză de reziliere colosală de 25 de milioane de euro. Patronul roș-albaștrilor l-a considerat la acea vreme – în 2012 – un jucător cu un potențial imens. El era comparat adesea cu un „nou Hagi”, motiv pentru care Gigi Becali a decis să-i treacă în contract această sumă imensă. Între timp, Gabi Iancu nu a reuşit să confirme aşteptările mari, iar acum Transfermarkt îi face o cotă de piaţă de doar 150.000 de euro.

Gabi Iancu spune că are mai multe oferte

Fotbalistul a plecat şi de la Farul Constanţa, după ce contractul i-a expirat şi îşi caută echipă.

“Trebuie să-mi calculez bine pașii de acum înainte. Am 32 de ani și nu am de gând să mă retrag prea curând. Ideea este să merg undeva și să joc. Am niște discuții din România, dar și din străinătate. Nu am semnat nicăieri până acum, sunt doar niște tatonări.

Nu vreau să iau o decizie greșită. Vreau să merg undeva să am liniște pentru fotbal, să am șansa să joc. Nu mai am nici 20 de ani și să am cariera în față. Legat de Farul, nu vreau să vorbesc prea mult, nu vreau să se speculeze. Nu a mers așa cum mi-am dorit și asta a fost.

Reclamă
Reclamă

Este adevărat că poate mi-aș dori mai mult să merg în străinătate, dar vedem ce va fi. Nu aș vrea însă să merg în vreo țară aflată în război, de exemplu. Aș vrea să reîntorc privirile către mine, mi-am pierdut fani, să spun așa. Sunt bine din punct de vedere medical.

În primul an din momentul revenirii am descoperit ceva la niște analize și de aceea făceam rupturi musculare. Chiar dacă nu am mai jucat, de când a plecat domnul Hagi, nu am mai avut probleme. Majoritatea rupturilor le făceam la antrenamente. Acum sunt bine și pregătit să dau totul”, a declarat Gabi Iancu, pentru digisport.ro.

Noi restricţii pe Drumul Expres Craiova-Piteşti. Ce rută ocolitoare au la dispoziţie şoferiiNoi restricţii pe Drumul Expres Craiova-Piteşti. Ce rută ocolitoare au la dispoziţie şoferii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Observator
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
România mai are un reprezentant la Campionatul Mondial 2026! Și-a făcut poză pe gazon chiar înaintea meciului
Fanatik.ro
România mai are un reprezentant la Campionatul Mondial 2026! Și-a făcut poză pe gazon chiar înaintea meciului
10:48

Dinamo a anunțat despărțirea de unul dintre cei mai buni jucători: “Colaborarea a ajuns la final”
10:34

Scene uluitoare! Iranienii și-au huiduit propriul imn la Cupa Mondială + Ce steag au afișat
10:22

“Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
10:08

Tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League. Universitatea Cluj îşi află astăzi adversarul (ora 18:00)
9:53

O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali!
9:45

UPDATELista scurtă a posibililor adversari ai Universității Craiova în turul 1 preliminar UCL. Tragerea la sorți e de la 17:00
Vezi toate știrile
1 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 2 Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit” 3 Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța 4 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul 5 Denis Alibec şi-a dat acordul şi semnează. Întâlnire cu conducerea şi antrenorul clubului 6 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României