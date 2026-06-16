Fotbalistul de 25.000.000 de euro al lui Gigi Becali e acum liber de contract. “Este adevărat!”

Gabi Iancu a plecat de la Farul Constanţa şi îşi caută echipă. Este acum liber de contract şi spune că are oferte din străinătate, dar şi din România.

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Gigi Becali l-a evaluat pe 25.000.000, acum e liber de contract

Gabi Iancu a trecut şi pe la FCSB în cariera lui. Gigi Becali l-a evaluat atunci la o sumă record în momentul transferului său la FCSB, fixându-i o clauză de reziliere colosală de 25 de milioane de euro. Patronul roș-albaștrilor l-a considerat la acea vreme – în 2012 – un jucător cu un potențial imens. El era comparat adesea cu un „nou Hagi”, motiv pentru care Gigi Becali a decis să-i treacă în contract această sumă imensă. Între timp, Gabi Iancu nu a reuşit să confirme aşteptările mari, iar acum Transfermarkt îi face o cotă de piaţă de doar 150.000 de euro.

Gabi Iancu spune că are mai multe oferte

Fotbalistul a plecat şi de la Farul Constanţa, după ce contractul i-a expirat şi îşi caută echipă.

“Trebuie să-mi calculez bine pașii de acum înainte. Am 32 de ani și nu am de gând să mă retrag prea curând. Ideea este să merg undeva și să joc. Am niște discuții din România, dar și din străinătate. Nu am semnat nicăieri până acum, sunt doar niște tatonări.

Nu vreau să iau o decizie greșită. Vreau să merg undeva să am liniște pentru fotbal, să am șansa să joc. Nu mai am nici 20 de ani și să am cariera în față. Legat de Farul, nu vreau să vorbesc prea mult, nu vreau să se speculeze. Nu a mers așa cum mi-am dorit și asta a fost.