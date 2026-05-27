Mihai Rotaru a fost un la un pas de moarte. A stat 18 zile la Terapie Intensivă: “El m-a salvat”

Mihai Rotaru a făcut dezvăluiri emoționante despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce s-a infectat cu virusul Covid-19 în vara anului 2020. El a contactat virusul în deplasarea făcută de Universitatea Craiova, în Georgia, pentru duelul cu Lokomotiv Tbilisi din preliminariile Europa League.

Oficialul oltenilor a povestit că starea sa de sănătate s-a degradat rapid și că a trecut prin clipe de cumpănă în timpul internării.

„A fost destul de rău… Începusem să îmi fac socotelile. Lângă mine era un colonel de la S.R.I, născut în același an cu mine, avea cam aceeași conformație cu mine, și a murit. Și atunci eu eram din ce în ce mai rău și am zis hopa… Erau cazuri similare, aceeași formă de Covid, aceeași constituție. Am luat de la Sorin Cârțu, în Georgia, când ne-a bătut Lokomotiv Tbilisi cu 2-1. M-am supărat foarte tare atunci la meciul acela, când am pierdut calificarea!”, a declarat Mihai Rotaru, citat de Fanatik.

Patronul Universității Craiova a explicat și cum a aflat că este infectat, dar și de ce consideră că transferul său la Craiova pentru tratament i-a salvat viața.

„M-am întors în țară, nu m-am simțit bine, am făcut niște analize în București, le-am trimis la Craiova, aveam Covid. Cred că marele meu noroc a fost că m-am dus la Craiova și au avut grijă de mine doctorul Urâtu îi spun eu, dar îl cheamă doctorul Frumosu”, a mai spus oficialul.