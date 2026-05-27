Oklahoma City Thunder, la un pas de finala NBA! Shai Gilgeous-Alexander, 32 de puncte în meciul 5 din Vest

Alex Masgras Publicat: 27 mai 2026, 8:59

Shai Gilgeous-Alexander, în meciul 5 al finalei Conferinţei de Vest / Getty Images

Oklahoma City Thunder, campioana en titre, a preluat conducerea în finala Conferinţei de Vest cu 3-2 şi se află la o singură victorie de calificarea în marea finală a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), informează AFP.

Oklahoma City Thunder s-a impus, marţi, în meciul al cincilea cu 127-114 în faţa lui San Antonio Spurs, echipa vedetei franceze Victor Wembanyama, discretă în acest meci, cu doar 20 de puncte înscrise.

Pentru campioni, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, dublul MVP (cel mai bun jucător) din sezonul regular al NBA, a înscris 32 puncte şi a furnizat 9 pase decisive.

Thunder va avea ocazia, joi, în Texas, să acceadă în finala NBA pe care ar disputa-o cu New York Knicks, câştigătoarea finalei Conferinţei de Est. Seriile se dispută după sistemul cel mai bun din şapte partide.

În Conferinţa de Est, New York Knicks a defilat în seria cu Cleveland Cavaliers, care a fost LIVE în AntenaPLAY, şi s-a impus cu 4-0, revenind în finala NBA pentru prima oară din 1999.

