Oklahoma City Thunder, la un pas de finala NBA! Shai Gilgeous-Alexander, 32 de puncte în meciul 5 din Vest

Oklahoma City Thunder, campioana en titre, a preluat conducerea în finala Conferinţei de Vest cu 3-2 şi se află la o singură victorie de calificarea în marea finală a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), informează AFP.
Oklahoma City Thunder s-a impus, marţi, în meciul al cincilea cu 127-114 în faţa lui San Antonio Spurs, echipa vedetei franceze Victor Wembanyama, discretă în acest meci, cu doar 20 de puncte înscrise.
Oklahoma City Thunder, la un pas de finala NBA
Pentru campioni, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, dublul MVP (cel mai bun jucător) din sezonul regular al NBA, a înscris 32 puncte şi a furnizat 9 pase decisive.
In Game 5 Shai had his 24th playoff game with 30 PTS & 5 AST, which tied Russell Westbrook for the most in Thunder history 👏
Additionally, 16 FT was a playoff career-high and his 17 attempts tied his playoff career-high. pic.twitter.com/hLYguOsJdv
— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 27, 2026
Thunder va avea ocazia, joi, în Texas, să acceadă în finala NBA pe care ar disputa-o cu New York Knicks, câştigătoarea finalei Conferinţei de Est. Seriile se dispută după sistemul cel mai bun din şapte partide.
În Conferinţa de Est, New York Knicks a defilat în seria cu Cleveland Cavaliers, care a fost LIVE în AntenaPLAY, şi s-a impus cu 4-0, revenind în finala NBA pentru prima oară din 1999.
