Dat afară, fotbalistul a recunoscut că Gâlcă pierduse puterea la Rapid: “Mi-a spus clar: «Îmi pare rău, dar nu decid eu»”

Radu Constantin Publicat: 27 mai 2026, 9:34

Paul Iacob a povestit plecarea lui de la Rapid, iar cel care ar fi decis să nu mai continue a fost Mauro Pederzoli, care și el a plecat în cele din urmă din Giulești.

„El a fost persoana desemnată să-mi transmită că n-am ce căuta lângă echipă. 100% n-a fost decizia lui Gâlcă!. Eu eram bine, revenisem de la Botoșani, jucasem, aveam ritm. Domnul Gâlcă mi-a spus clar: «Paul, îmi pare rău, dar nu decid eu». Dacă își dorea mai multă autoritate, trebuia să-și pună mai multe clauze în contract.”, a declarat Paul Iacob, pentru ProSport.

În prezent, Paul Iacob este liber de contract.

La Rapid, mijlocașul de 29 de ani a evoluat în 59 de partide și a marcat cinci goluri.

 

