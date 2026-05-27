Dat afară, fotbalistul a recunoscut că Gâlcă pierduse puterea la Rapid: “Mi-a spus clar: «Îmi pare rău, dar nu decid eu»”

Paul Iacob a povestit plecarea lui de la Rapid, iar cel care ar fi decis să nu mai continue a fost Mauro Pederzoli, care și el a plecat în cele din urmă din Giulești.
„El a fost persoana desemnată să-mi transmită că n-am ce căuta lângă echipă. 100% n-a fost decizia lui Gâlcă!. Eu eram bine, revenisem de la Botoșani, jucasem, aveam ritm. Domnul Gâlcă mi-a spus clar: «Paul, îmi pare rău, dar nu decid eu». Dacă își dorea mai multă autoritate, trebuia să-și pună mai multe clauze în contract.”, a declarat Paul Iacob, pentru ProSport.
În prezent, Paul Iacob este liber de contract.
La Rapid, mijlocașul de 29 de ani a evoluat în 59 de partide și a marcat cinci goluri.
- Ionuţ Chirilă nu s-a ferit de cuvinte după ce Craiova a devenit campioană: “Nu merita nimeni”
- Jucătorul de 2 milioane de euro de la FCSB “se dă accidentat”. Gigi Becali: “Am fost păcălit”
- Anunţ bombă din Italia. Antrenorul dorit de FCSB ar putea ajunge la o altă echipă din România
- Fotbalistul de națională de la Universitatea își anunță plecarea: “Nu știu dacă voi rămâne la Craiova”
- Cum i-a luat Dinamo faţa Craiovei pentru transfer: “Rotaru era convins, după care s-a schimbat situaţia”