Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro şi vrea vrea să-l transfere - Antena Sport

Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro şi vrea vrea să-l transfere

Home | Fotbal | Liga 1 | Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro şi vrea vrea să-l transfere

Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro şi vrea vrea să-l transfere

Radu Constantin Publicat: 28 ianuarie 2026, 18:39

Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro şi vrea vrea să-l transfere

Mihai Rotaru, în timpul unui meci / Sport Pictures

Universitatea Craiova vrea să mai facă un transfer important în această iarnă.

Potrivit presei din Norvegia, Universitatea Craiova a înaintat o ofertă de 1,7 milioane euro pentru Seydina Diop, jucător de la Ranheim. Propunerea venită din România a fost refuzată şi se aşteaptă o sumă mai mare pentru fotbalist.

Conform TV2, Ranheim a mai avut oferte pentru Seydina Diop de la Slavia Praga (Cehia), Bașakșehir (Turcia) și Leicester (Anglia 2 – Championship).

”Există interes pentru jucătorii noștri, dar ne dorim cu adevărat să avem o echipă bună în startul sezonului. Oferta ar trebui să fie potrivită atât pentru jucător, cât și pentru Ranheim”, a declarat Kare Ingebrigtsen, directorul sportiv al celor de la Ranheim.

