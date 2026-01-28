Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro şi vrea vrea să-l transfere - Antena Sport

Universitatea Craiova vrea să mai facă un transfer important în această iarnă.
Potrivit presei din Norvegia, Universitatea Craiova a înaintat o ofertă de 1,7 milioane euro pentru Seydina Diop, jucător de la Ranheim. Propunerea venită din România a fost refuzată şi se aşteaptă o sumă mai mare pentru fotbalist.
Conform TV2, Ranheim a mai avut oferte pentru Seydina Diop de la Slavia Praga (Cehia), Bașakșehir (Turcia) și Leicester (Anglia 2 – Championship).
”Există interes pentru jucătorii noștri, dar ne dorim cu adevărat să avem o echipă bună în startul sezonului. Oferta ar trebui să fie potrivită atât pentru jucător, cât și pentru Ranheim”, a declarat Kare Ingebrigtsen, directorul sportiv al celor de la Ranheim.
- Dinamo vrea să schimbe contractul jucătorului! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
- Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: “Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus”
- E oficial. Esteban Orozco s-a transferat tot în Liga 1!
- Sancțiune uriașă primită de Csikszereda, după incidentele de la meciul cu FC Botoșani
- „Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal