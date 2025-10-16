Răzvan Sava îşi va pierde locul de titular la Udinese! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Răzvan Sava a fost titular în acest început de sezon la Udinese. Portarul român a profitat de suspendarea titularului Maduka Okoye, cel care a fost pedepsit pentru pariuri ilegale.
Okoye a scăpat cu o suspendare de numai două luni, în condiţiile în care putea primi o pedeapsă mult mai dură. Cum suspendarea a luat sfârşit, acesta va reveni pe teren.
Răzvan Sava îşi va pierde locul de titular la Udinese! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport
Italienii de la Gazzetta dello Sport au anunţat că Maduka Okoye va reveni în poarta lui Udinese, după ce Răzvan Sava a fost titular în acest început de sezon. Aceste prestaţii ale fostului portar de la CFR Cluj i-au adus şi convocarea la echipa naţională la acţiunile din septembrie şi octombrie, chiar dacă Horaţiu Moldovan şi Ionuţ Radu au fost preferaţi de Mircea Lucescu.
În ceea ce îl priveşte pe Okoye, suspendarea acestuia se încheie vineri, 17 octombrie. Sursa mai sus menţionată scrie că Răzvan Sava nu a reuşit să impresioneze atât de mult încât să îşi păstreze locul de titular la Udinese.
“În perioada suspendării lui Okoye, Sava l-a înlocuit, dar nu a reuşit să îşi facă poziţia de titular de neclintit. Românul a arătat puţină nesiguranţă, ceea ce a făcut ca antrenorul Runjaic să nu mai aibă acum bătăi de cap privind postul de portar. Totuşi, asta nu înseamnă că Sava nu se poate îmbunătăţi pe viitor, dar pentru moment a ratat o bună oportunitate”, au scris jurnaliştii italieni.
El a fost suspendat în vară după ce a primit un cartoanş galben pentru tragere de timp în minutul 64 al unei partide din martie. În urma acestui avertisment s-au generat câştiguri de 120.000 de euro, în zona oraşului Udine.
Okoye risca o suspendare de până la patru ani, dar a scăpat cu doar două luni. Astfel, este de aşteptat ca el să revină în poarta lui Udinese, urmând ca Răzvan Sava să evolueze în meciurile din Coppa Italia.
- Ianis Hagi, lăudat după ce a preluat banderola naţionalei României: “Se comportă ca un adevărat căpitan”
- Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: “Mai calcă şi el greşit”
- FRF, mesaj pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Bosnia: “Asta e treaba lui”
- Marius Șumudică intervine în conflictul Marin – Lucescu: „M-a dezamăgit”
- “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu