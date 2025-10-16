Răzvan Sava îşi va pierde locul de titular la Udinese! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Răzvan Sava a fost titular în acest început de sezon la Udinese. Portarul român a profitat de suspendarea titularului Maduka Okoye, cel care a fost pedepsit pentru pariuri ilegale.

Okoye a scăpat cu o suspendare de numai două luni, în condiţiile în care putea primi o pedeapsă mult mai dură. Cum suspendarea a luat sfârşit, acesta va reveni pe teren.

Răzvan Sava îşi va pierde locul de titular la Udinese! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport

Italienii de la Gazzetta dello Sport au anunţat că Maduka Okoye va reveni în poarta lui Udinese, după ce Răzvan Sava a fost titular în acest început de sezon. Aceste prestaţii ale fostului portar de la CFR Cluj i-au adus şi convocarea la echipa naţională la acţiunile din septembrie şi octombrie, chiar dacă Horaţiu Moldovan şi Ionuţ Radu au fost preferaţi de Mircea Lucescu.

În ceea ce îl priveşte pe Okoye, suspendarea acestuia se încheie vineri, 17 octombrie. Sursa mai sus menţionată scrie că Răzvan Sava nu a reuşit să impresioneze atât de mult încât să îşi păstreze locul de titular la Udinese.

“În perioada suspendării lui Okoye, Sava l-a înlocuit, dar nu a reuşit să îşi facă poziţia de titular de neclintit. Românul a arătat puţină nesiguranţă, ceea ce a făcut ca antrenorul Runjaic să nu mai aibă acum bătăi de cap privind postul de portar. Totuşi, asta nu înseamnă că Sava nu se poate îmbunătăţi pe viitor, dar pentru moment a ratat o bună oportunitate”, au scris jurnaliştii italieni.