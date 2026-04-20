“Frate, vezi că arde baraca!” Stoican şi-a avertizat jucătorii după eşecul cu FCSB

Echipa bucureşteană FCSB a învins luni seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul meciului pierdut, antrenorul Flavius Stoican a avut un mesaj pentru jucători.

“Şi eu trebuie să schimb stilul, să zic: Frate, vezi că arde baraca! Dacă nu tratam superficial unele faze, puteam să câştigăm. Trebuie să le setez asta în crier, că trebuie să trecem la munca de jos. Am ştiut unde mă duc. Dacă era bine, nu eram eu aici. Îmi place să fiu la greu”, a declarat Stoican pentru Digi Sport.

Farul este pe locul 7 în play-out, cu 23 de puncte.